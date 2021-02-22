Wolff: "Aston Martin veya Red Bull, Mercedes'ten daha iyi çözümler geliştirmiş olabilir"

Mercedes, son yedi yılda yedi şampiyonluk elde etmeyi başardı ve harika bir dönemi geride bıraktı.

Yeni sezonda aracın taban kısmında bazı değişiklikler olsa da, temelde geçen yılki araçlar kullanılacak. Bundan ötürü Mercedes hakimiyetinin devam etmesi oldukça muhtemel.

Ancak Mercedes, rehavete kapılmama ve performansını korumaya devam etme konusunda çok başarılı görünüyor.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, takımın motivasyonunu korumak için yeni hedefler belirlediklerini söyledi.

SpeedWeek'e konuşan Wolff, "Elde ettiğimiz başarıların ardından rahatlayamayız ve bu, en zor görevlerden bir tanesi."

"Arkanıza yaslanıp dinlenmek kabul edilebilir bir şey değil ve temelde yanlış bir yaklaşımdır. Özellikle kazanan taraf olduğunuzda, bu tutuma sahip olmak sizin için çok tehlikelidir."

"Bu yüzden buna karşı hareket etmeli, kendinizi tekrar motive etmeli, herkesin anladığı ve kendileri için yeni bir motivasyon kaynağı olarak gördüğü hedefler belirlemelisiniz."

"Bunu bir PowerPoint sunumuyla hızlı şekilde sunup, açıklayabilirsiniz. Ancak herkesin bunu içselleştirmesi gerekir." dedi.

Wolff, Red Bull ve Aston Martin'in bu yıl kendilerinden daha iyi bir çözüm geliştirmiş olabileceğini ihtimalini reddetmiyor.

"Yeni kurallara uygun şekilde aracın alt kısmının tasarımında değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Bu nedenle tüm konsepti yeniden düşünmek gerekiyordu."

"Red Bull veya Aston Martin'in bizden daha verimli bir çözüm geliştirmiş olabileceğini göz ardı etmiyoruz."