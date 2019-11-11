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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Hiçbir zaman Vettel, Verstappen veya Alonso ile iletişime geçmedik"

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Wolff: "Hiçbir zaman Vettel, Verstappen veya Alonso ile iletişime geçmedik"
Ekleyen:
, Editör
11 Kas 2019 07:12

Mercedes F1'in patronu Toto Wolff, Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton'dan memnun olduklarını ve diğer isimlerle hiç iletişime geçmediklerini söyledi.

Mercedes, 2016 sonunda Nico Rosberg'in emekli olmasının ardından Valtteri Bottas'ı takıma getirme kararı almıştı.

Fin pilot geride kalan üç yılda şampiyonluk yolunda Lewis Hamilton'ın ciddi bir rakibi olmayı başaramadı.

Bununla birlikte Bottas, bu yıl performansını arttırdı ve Hamilton'dan daha çok pole pozisyonu aldığı gibi, dört de zafer elde etti.

Toto Wolff, Bottas'ın güçlü performansına dikkat çekti ve diğer isimleri hiç düşünmediklerini söyledi.

Sky İtalya'ya konuşan Wolff, "Oldukça yüksek seviyelerde olan pek çok pilot var. Ama onlarla sadece, şu an sahip olduğum pilotlarla devam etmenin herhangi bir yolu olmadığını düşündüğüm taktirde pazarlık yapabilirim."

"Şu noktada en güçlü sürücü kadrosunun bizde olduğunu düşünüyorum. Lewis ve Valtteri'nin mükemmel bir iş ilişkisi var ve sahip olduğumuz sürücü ikilisinden daha iyisi yok."

"İşler bir noktada ters giderse, yapılabilecek ilk şey pilotlarımızla konuşmak ve sorunun çözülüp çözülemeyeceğine bakmak olur. Eğer mümkün değilse, o zaman başkalarıyla konuşurum."

"Birlikte gerçekten iyi şekilde çalışıyorlar. Takımla harika bir ilişkileri var. Bu yüzden de hiç Vettel, Alonso veya Verstappen'le iletişime geçmedik. Elbette hepsi çok üst düzey pilotlar. Ama bence Valtteri gelecek yıla iyi şekilde başlayabilirse, şampiyonluk kazanma şansına sahip olacak. Çünkü karakter olarak çok istekli ve gerçekten iyi bir psikolojik hazırlığı var."

"Sahip olduğumuz sürücülerin ikisi de şampiyonluk kazanabilir. Bottas hiçbir zaman Lewis'in yardımcı pilotu değildi."

"Şimdiye kadar Lewis daha güçlüydü ve kimse onu yenemezdi. Ama dünya şampiyonluğunu kazanabilecek iki sürücümüz var ve Valtteri, Hamilton'ın yardımcı pilotu olmayacak." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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