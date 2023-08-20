Wolff: "Artık tünelin sonundaki ışığı görüyoruz"

Şampiyonanın başlangıcı Mercedes için kolay geçmedi fakat Barselona'ya büyük çaplı bir güncelleme getiren Alman üretici, W14 ile iyi bir tutarlılık yakalamayı başardı.

Zaman zaman belli şartlarda en hızlı takım gibi görünen Mercedes'in özellikle yarış temposu anlamında Red Bull'la baş etmekte zorlandığı da görülüyor.

Mercedes patronu Toto Wolff, atmaları gereken adımların farkında olsa da, artık doğru yönü bulduklarına inanıyor.

Wolff, büyük oranda 2024'e odaklandıklarının da altını çiziyor.

Mercedes'in takım patronu, şöyle konuştu: "2024 için rotamızı çoktan belirledik."

"Halen W14'te kullanacağımız bir dizi yeni güncelleme üzerinde çalışıyoruz ancak gelecek yıla hazırlanmak için en doğru zamanın geldiğini de biliyoruz."

"Mevcut aracımızda, yeni parçalara ihtiyaç duymadan geliştirebileceğimiz çok şey var."

"Gelecek yıl işimize yarayacak bilgileri toplamaya devam ederken aracın performansını ne ölçüde artırabileceğimizi göreceğiz."

"Şu anda ne kadar çok şey öğrenirsek, 2024 sezonuna ve sonrasına o kadar iyi hazırlanmış olacağız."

"Olumlu olan şey, kesinlikle doğru gelişim alanlarını bulmuş olmamız. Aracını hızını arttırmak için ne yapmamız gerektiğini biliyoruz."

"Bu bilgiyi edinme süreci sancılı oldu çünkü gelişim yönünü değiştirme kararı aldığınızda, aracı baştan aşağı yeniden tasarlamak gerekiyordu ve bu da vakit aldı."

"Herkesin büyük bir çaba göstermesi gerekti ama artık tünelin ucundaki ışığı görebiliyoruz."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images