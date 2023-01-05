Wolff: "Artık kimse bütçe sınırını aşmaya cesaret edemeyecek"
Mercedes patronu Toto Wolff, caydırıcı olarak belirlenen bütçe sınırının Red Bull'un itibarına zarar verdiğini söyledi.
2021 bütçe sınırı, uygulandığı ilk yıl Red Bull tarafından bir ihlalin tespit edilmesi ile sezonun en çok konuşulan konularından biri oldu.
Takımın kasıtlı olarak fazla harcama yaptığı tespit edildi ve bunun sonucunda Milton Keynes merkezli ekibe 7 milyon dolar para cezası ve rüzgar tüneli süresinde %10'luk bir kısıtlama uygulandı. Bu da bütçe sınırını aşan bir takımın durumunun nasıl ele alınabileceğine dair ipuçları verdi.
Red Bull'a en sert tepki rakip takımlardan geldi: Wolff görüş bildirenler arasında yer alırken, McLaren'den Zak Brown FIA'ya 'hile' yapıldığını iddia eden açık bir mektup yazdı. Brown, mektubunda Red Bull'un adını vermese de hangi takımdan bahsedildiği aşikardı.
Wolff, takımlar için bu konuda en büyük uyarının Red Bull'un yaşadığı 'itibar kaybı' olduğunu düşünüyor.
ŚwiatWyścigów.pl'ye verdiği demeçte Wolff, FIA'nın Red Bull'un bütçe ihlalini ele alış biçiminden memnun olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: “Evet, memnunum."
“Bence en büyük ceza %10'luk rüzgar tüneli kısıtlaması ya da 7 milyon dolar değildi. Bence en büyük ceza, takımın itibarına aldığı darbeydi. Bu, Red Bull'un kendi markasına da saygısızlıktı."
“Bu yüzden artık kimsenin buna [bütçe sınırı ihlali] yaklaşmaya cesaret edemeyeceğini düşünüyorum."
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