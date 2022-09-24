Wolff: "Artık genç sürücüler için daha fazla avukata ihtiyacımız olacak"

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Alpine, Oscar Piastri'nin kariyerine büyük yatırım yapmasına rağmen Avustralyalı sürücüyü McLaren'a kapatırdı.

Şu anda gridde Ferrari, Mercedes, Red Bull, Williams, Alpine ve Alfa Romeo'nun kendi sürücü programı bulunuyor. Bu ekiplere son olarak Aston Martin de katıldı.

Rakipler genellikle bir sürücü farklı programa girdiyse, onunla ilgilenmeyi bırakıyorlar ancak Piastri, sürpriz şekilde Alpine programından ayrılıp, McLaren'a geçmeyi tercih etti.

Wolff, Piastri davasını ayrıntılı olarak incelemediğini, ancak takımların kendilerini bu tür senaryoların tekrarlanmasından korumak için artık daha fazla avukat tutacağını belirtti.

Wolff, "Otomobil üreticilerinin genç sürücü programlarına daha fazla para yatırması gerektiğini düşünmeye devam ediyorum."

"Karting pistlerine, genç sürücü kategorilerine yatırım yapıyoruz ve bazen küçük miktarlar ama bazı durumlarda da önemli seviyelerde olabiliyor."

"George Russell ve Esteban Ocon'un kariyerlerini uzun süredir finanse ediyoruz fakat Piastri bir emsal teşkil etti."

"Bu durum bence bu sektöre pek iyi yansımayacak. Manevra alanı olmayan daha sıkı sözleşmeler hazırlamak için daha fazla avukat tutmamız gerekecek."

"Şahsen ben sürücülerimizin dürüstlüğüne güveniyorum. Pozitif kalmalı, yetenekli sürücüler aramalı ve onların gelişmesine yardımcı olmalıyız." dedi.