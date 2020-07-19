Wolff: "Artık Binotto hakkında yorum yapmayacağım"

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, geçen sene Ferrari'nin kendilerini aşırı zorlamaları sonucunda bu sene performans açısından büyük adım atmalarının "ironik" olduğunu söylemişti.

Ayrıca Wolff ,Ferrari'nin güç kaybının tamamen FIA direktifleriyle alakalı olduğu iddialarını yalanladı ve Ferrari takım patronunun Concorde anlaşmasıyla ilgili sözlerini de eleştirdi.

Pazar günü Wolff'a bu konu hakkında daha fazla soru soruldu.

Wolff şöyle yanıt verdi: "Ferrari'ye ve Maranello'da çalışan insanlara çok fazla saygım var. Ancak bu tür yorumlara karşı olan tutumumu ifade eden kelimeleri bulmak benim için çok zor."

"Geçen yıl olanlardan sonra çok fazla çalışmamız gerekiyordu, çünkü bu takıma ayak uydurmalıydık. Bunun için varımızı yoğumuzu ortaya koymak zorunda kaldık. Söylediğim gibi, tüm bunlar sayesinde ironik şekilde güç ünitemizin verimliliğini arttırdık."

"Ama artık bu konu hakkında konuşmayacağım ve Binotto hakkında daha fazla yorum yapmak istemiyorum. Bence FIA, teknik düzenlemeleri sıkılaştırma konusunda mükemmel bir iş çıkardı."

"Kurallardaki tüm bu gri alanın ortadan kaldırılması bizim için önemli ve bunların hepsi geçmişte kaldı." dedi.