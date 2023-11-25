Wolff: "Artık açıklama yapmaktan bıktım"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, sürekli olarak seansların neden kötü geçtiğini açıklamaktan 'bıktığını' itiraf etti.
Mercedes, Cumartesi günü sıralama turlarından önceki son antrenmanda George Russell ile liderliği alırken, Lewis Hamilton 12. sırayı elde etmişti.
Öğleden sonra gerçekleşen sıralama seansında ise Mercedes pilotları sırasıyla 4. ve 11. oldu. Q2'de elenen Hamilton, pite dönerken takım telsizinden 'araçta bazı sorunlar olduğunu' söyledi.
Wolff, aracın sıcak koşullarda iyi çalıştığını ancak hava soğuyunca performans eksikliği yaşadığını dile getirdi.
Wolff, "Bir şeyleri bir araya getiremedik, aslında beklentimiz daha yüksekti."
"[Seansların] neden iyi gitmediği konusunda açıklama yapmaktan bıktım. Sıcakta iyiydik ama soğukta değildik, önceki günlerde de tam tersi olmuştu."
"Bu sezonun son sıralamasını geride bıraktığımız için mutluyum, bir sonraki sezona yeni bir araçla geleceğiz." dedi.
Hamilton'ın Q2'de elenmesi hakkında ise şunları söyledi: "George'un aksine, onun aracında neredeyse bütün gün boyunca yol tutuşu eksikliği vardı."
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