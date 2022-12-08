Wolff: "Artık 2021 Abu Dhabi GP hakkında konuşmayı bırakmalıyız"
Mercedes patronu Toto Wolff, her ne kadar haksızlığa uğradıklarını düşünse de, artık 2021 Abu Dhabi GP hakkında konuşmak istemiyor.
12 Aralık 2021; Belki de son yılların en tartışmalı günüydü ve yarış direktörü Michael Masi'nin aldığı kararlar uzun süre boyunca tartışıldı.
Masi, son turlarda piste giren güvenlik aracı sonrası kuralları olması gerektiği gibi uygulamamış ve bu da kazananı, dolayısıyla da şampiyonluk savaşını etkilemişti.
Bu karar sonrası kaybeden taraf Mercedes ve Lewis Hamilton olurken, Max Verstappen kariyerinin ilk şampiyonluğunu aldı.
O zamandan bu yana koca bir sezon geçmiş olmasına rağmen, kararlar ve bu konuda bir şeyler yapılıp yapılamayacağı tartışma konusu olmaya devam ediyor.
Ancak Beyond the Grid podcastine konuk olan Toto Wolff, sayfayı çevirmenin vakti geldiği görüşünde.
Wolff, "Biz önümüze baktık. Elimizde iyi argümanlarımız olsa bile mahkemeye gitmek istemedik."
"Şampiyonluğu mahkemede kazanmak istemedik. Max değerli bir şampiyon, tıpkı Lewis gibi."
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, on the podium
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
"O günün 'iyi olan kazansın' günü olmalıydı ama öyle olmadı."
"Her şey bitti, kupa verildi. Bu konuda konuşmayı bırakmalıyız. Max iki kez dünya şampiyonu oldu, değerli bir dünya şampiyonu."
"Evet, hatalar yapıldı, FIA da bunu kabul etti. Bu yüzden de artık yolumuza devam etmeliyiz."
"Bu, tüm bunları bir daha düşünmeyeceğim anlamına gelmiyor."
"Bu yarış uzun bir süre, belki de sonsuza kadar aklımızdan çıkmayacak ama bu daha bir kenarda oturup, kurallara aykırı olan kararları düşünmeye başladığınızda olan bir şey."
"Yarış hafta sonlarında ise artık bunu düşünmüyorsunuz." dedi.
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