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Formula 1 / 70. Yıl Dönümü GP / Son dakika

Wolff: "Farkın göründüğü kadar büyük olmadığını biliyorduk"

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Wolff: "Farkın göründüğü kadar büyük olmadığını biliyorduk"
Ekleyen:
9 Ağu 2020 18:00

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, 70. Yıl Dönümü GP'de mağlup olmadan önce dahi belli şartlar altında yenilebileceklerini ve aradaki farkın göründüğü kadar büyük olmadığını bildiklerini söyledi.

2020 Formula 1 sezonunun ilk 4 yarışını kazanan Mercedes, hava sıcaklığının yüksek olduğu Silverstone'daki ikinci yarışta, sert lastiklerle çok iyi bir strateji uygulayan Red Bull ve Max Verstappen'i mağlup edemedi.

Wolff, "Geçmişte de diğerleriyle farkın havanın sıcak olduğu zamanlarda göründüğü kadar büyük olmadığına dair işaretler almıştık. Havanın daha sıcak olduğunu söylemek çok basit olur. Çok yüksek yere basma gücüne sahip bir aracımız var. Açıkçası koşulların değiştiği, parametrelerin değiştiği, sıcaklığın arttığı, lastiklerin yumuşadığı ya da basınçların arttığı gibi farklı durumlarda Red Bull'un oldukça hızlı bir araca sahip olduğunu biliyorduk. Bugün bunu görmüş olduk. Geçmişte de bu tür durumlar oldu ve daha güçlü döndük. Barcelona için sabırsızlanıyorum. Değerlendirme yapmak ve çözüm bulmak için birkaç günümüz olacak. Bulduğumuz çözümleri Barcelona'da cuma günü test edeceğiz ve umarım bu sayede pazar günü daha iyi oluruz. Kaybettiğimiz günler, en çok ders çıkardığımız günler oluyor." dedi.

 

Yarışa pole pozisyonundan başlayan ancak 3. olan Valtteri Bottas, Mercedes'in bugün Verstappen'in öne geçtiği anlarda uyuduğunu söylemişti. Bu yorum için Wolff, "Uyuduğumuzu düşünmüyorum ancak onun bakış açısını kabul ediyorum. Bugün daha yavaş araca sahiptik, bunu kabul etmemiz lazım. Onun bakış açısına göre Max'in tam tersini yapmalıydık. Aslında bu pek bir şeyi değiştirmezdi çünkü Max bu durumda daha yeni lastiklerle çıkacaktı ve biz en iyi durumda olmayan lastiklerle devam edecektik. Hemen önümüzde pite girdi. Bu açıdan neyi daha iyi yapabilirdik bilmiyorum."

"Açıkçası mutlu değil çünkü o 2. sıradayken Lewis 3. sıradaydı ancak pist üstünde olanlardan bazı dersler çıkardık. Valtteri pite girdikten sonra, aslında lastiklerinde daha fazla kauçuk olduğunu gördük, bu yüzden Lewis'ten o lastiklerle stinti uzatmasını istedik. Çok fazla titreşim vardı ancak lastikte daha fazla ömür de vardı. Bu sayede kauçuk azaldıkça, gittikçe daha hızlı olabildi. Böylece onun stintini uzatabildik ve sonunda Lewis, Valtteri'yi geçti. Mutlu olmadığı açık ve buna saygı duyuyorum. Bugünkü sonuçtan hiçbirimiz mutlu değiliz." cevabını verdi.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Barcelona'daki yarış ve Eylül ayında İtalya'da gerçekleştirilecek iki yarışta hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde olacağını, bunun kendileri için iyi olabileceğini söylemişti. Red Bull'un o yarışlarda favori olarak şampiyonada daha güçlü bir konuma gelip gelemeyeceği sorulduğunda Wolff, "Mücadele olacağını düşünüyorum. Bu durumdan keyif alıyorum çünkü herkes sezonun Mercedes için parkta yürüyüş gibi olacağını söylemişti ancak işte durum bu."

"Parkta yürüyor gibi bir şampiyona olmuyor. Açıkçası en hızlı araca sahip değildik. Belki en hızlı ikinci araca bile sahip değildik. Geçmişte sıcak havanın bir şekilde aracımıza uymadığını gördük ancak daha önce de söylediğim gibi, durum bundan daha karmaşık."

"Ben mücadeleye açığım. Muhtemelen biz en hızlı pakete sahibiz ancak en hızlı pakette en yüksek yere basma gücü olur ve en yüksek yere basma gücü en sert lastiklerle çalışır. Bu açıdan, aracı lastiklere göre nasıl ayarlayacağımızı öğrenmemiz lazım. Bu açıdan Barcelona'da nasıl olacağımızı görmek için sabırsızlanıyorum. Bunu anlamak için birkaç günümüz olacak. Harika bir mücadeleden daha iyi bir şey yoktur." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik 70. Yıl Dönümü GP
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Abdullah Çelik

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