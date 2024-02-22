Wolff: "Aracın ön kanat tasarımı konusunda FIA ile kış boyunca görüştük"
Toto Wolff, Mercedes'in W15'teki yenilikçi ön kanat tasarımı konusunda FIA ile sürekli bir diyalog halinde olduklarını doğruladı.
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG
Simon Galloway / Motorsport Images
Geçen hafta W15 aracının lansmanından bu yana, ön kanat büyük ilgi gördü.
2022'deki kurallar, araçların ürettiği türbülanslı hava akımını azaltarak gridi birbirine yaklaştırmayı amaçlıyordu.
Ancak Mercedes'in yeni ön kanadının, pistteki diğer araçları takip etmekte zorlanan önceki nesil F1 araçlarının bir özelliği olan 'Y250 girdabı' yaratacağı anlaşılıyor.
Bahreyn'deki sezon öncesi testler sırasında medyaya konuşan Wolff, bunun yasallığına değindi.
Wolff, "Bir araca ne konulduğu, her zaman FIA ile yapılan görüş alışverişinin ardından belirlenir."
"Zekice bir fikir bulduktan sonra bunu test etmek için araca koymanız mümkün olan bir şey değil."
"Bu kış boyunca devam eden uzun bir diyalogun sonucu." dedi.
Zor geçen iki yılın ardından Mercedes yeni bir araç konsepti benimserken, Red Bull 'daha iyi bir platform' elde etmek amacıyla Mercedes'in 2022-2023'teki tasarımına yönelmiş görünüyor.
Wolff, "Her takım kendi gelişim yönünü takip ediyor ve sanal dünyada, simülatörlerde ve rüzgar tünelinde tur zamanı elde etmeye çalışıyor."
"Zeropod konseptimizden ve bazı özelliklerden geri adım attık çünkü bunların aracın performansına yardımcı olmadığını düşündük. Bu yüzden ilk bakışta karoser açısından daha geleneksel görünen ancak daha iyi bir platform olduğuna inandığımız bir şeye geçiş yaptık."
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