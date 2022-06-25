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Formula 1 Haberler

Wolff: "Aracın dayanıklılığından mutluyum ancak işler tersine dönebilir"

Performans anlamında olmasa da dayanıklılık anlamında oldukça iyi bir sezon geçiren Mercedes, yine de tedbiri elden bırakmıyor.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Filip Cleeren
Çeviren:
Altay Gök
Wolff: "Aracın dayanıklılığından mutluyum ancak işler tersine dönebilir"
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Dayanıklılık sorunlarının damga vurduğu 2022 sezonunda, yalnızca iki pilot tüm yarışlarda damalı bayrağı görmeyi başardı: Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve George Russell. 

Şampiyonluğun en güçlü adayları konumunda bulunan Red Bull ve Ferrari ise sezonun farklı zamanlarında yaşanan birtakım sorunlardan muzdarip.

Şu ana kadar Red Bull dört, Ferrari ise üç farklı dayanıklılık sorunu nedeniyle puan kaybetmiş durumda ve bu kayıplar şampiyonanın dengesiz bir grafik çizmesinin en büyük sebebi. İlk 3 yarışın ardından Max Verstappen'in 46 puan önünde olan Charles Leclerc, an itibariyle 49 puan geride.

Takımın yarış bitirme serisini memnuniyetle karşılayan Mercedes takım patronu Toto Wolff, yine de "yenilmez bir araca" sahip olduklarını düşünmüyor.

Wolff, "Her iki takımın da birtakım sorunlar yaşaması komik. Fakat bu konuda kayıtsız kalamayız, her şey çok hızlı şekilde tersine dönebilir." 

"Aracın dayanıklı olmasından memnunuz. Geçen yılki motora baktığımızda, başka bir fenomenle ve birçok farklı sorunla daha karşılaştık. Bu yüzden çok çabuk heyecanlanmak istemiyorum."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, limps back to the pit trailing smoke

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, limps back to the pit trailing smoke

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Charles Leclerc'in son dört yarışta dayanıklılık ve operasyon sorunları nedeniyle potansiyel olarak iki galibiyet kaybetmesiyle ciddi anlamda geri düşen Ferrari'de takım patronu Mattia Binotto, şampiyonluk mücadelesine yalnızca puan kayıplarının karar vereceğini düşünmüyor.

Binotto, "Dayanıklılık kesinlikle önemli, hatta performans kadar önemli ancak şampiyonluk için tek faktör olacağını düşünmüyorum" dedi.

"Sezon sonuna kadar korumanız gereken gelişim eğrisi ve bütçe sınırının altında kalmak da en az dayanıklılık kadar önemli." dedi.

2022'de yer etkili araçlara geçiş yapıldı, ancak güç üniteleri son yönetmeliklerle birlikte 2026'ya dondurulmuş durumda.

Binotto, Ferrari'nin kış aylarında yaptıkları revizyonlardan ve dyno çalışmalarına getirilen sınırlamalardan etkilendiğini söylüyor.

"Güç ünitesi geçmişe kıyasla tamamen yeni bir tasarım, tamamen genç bir proje."

"Üstelik, dyno testlerinde geçmişte olmayan sınırlamalar var, bu yüzden istediğimiz kadar çalışma yapamadık. Bu da, işlerin biraz daha karışmış olduğu anlamına geliyor.”

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