Wolff: "Aracın arka tarafını düzeltmemiz gerekiyor"

Alman üretici Monako Grand Prix'sinde yeni sidepod, revize edilmiş ön süspansiyon ve zemin ayarlarını içeren büyük bir güncelleme tanıttı.

Monte Carlo pistinin doğası gereği yeni parçaların tam olarak ne kadar ilerleme sağladığını ölçmek zor olsa da, takım değişikliklerden gelen ilk işaretlerden memnun görünüyor.

Bununla birlikte takım patronu Toto Wolff, ele alınması gereken önemli bir hususun aracın arka tarafındaki dengenin iyileştirilmesi olduğunu söylüyor.

Bu özellik bu yıl hem Lewis Hamilton hem de George Russell için sorunlara ve bazı virajlarda araca tam olarak güvenememelerini sağladı.

Güncellemelerin sonuçları hakkında konuşan Wolff şunları söyledi: "Aracın hissiyatı iyi ve bu önemli bir şey ama arka taraf hâlâ biraz kötü. Bu da önümüzdeki birkaç yarış için düzeltmemiz gereken bir şey."

"Ancak yeni bir temelimiz var ve bu, 'Tamam, artık elimizde olan bu' demek için önemli. Ön süspansiyon ya da karoserin abartılı olması gibi emin olmadığımız sorunları masadan kaldırdık. Şimdi buradan ilerlemeliyiz."

"Fabrikalarda yapılan çalışmaları sürdürmek konusunda iyiyiz ve ekibimiz güncellemeleri Monako'ya getirmek için gerçekten çok çabaladı."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Bu hafta sonu İspanya Grand Prix'si Mercedes'in güncellemesinin etkilerini anlaması için çok daha iyi bir fırsat sunacak: Barselona pisti orta ve yüksek hızda aerodinamik performansı değerlendirmek için mükemmel.

Ancak Wolff, takımın ihtiyaç duyduğu tüm yanıtları hemen alacağını düşünmüyor çünkü takımın aracı Red Bull'a meydan okumak için ihtiyaç duyduğu aralığa getirmenin biraz zaman alacağını düşünüyor.

Wolff, "Bence Barselona da yeterli olmayacak."

"Bence veri toplamamız gerekiyor. Bu yüzden güncellemeyi Monako'ya getirdik ki daha fazla analiz yapabilelim. Bir sonraki Montreal yine biraz aykırı bir yarış olacak."

"Önümüzdeki yarışlarda aracın performansını gerçekten arttırabileceğimizi umuyorum ama bu birdenbire olacak bir şey değil."

"Bu yüzden Monako'da elde ettiğimiz zaman farkından memnunum. Burası bizim için her zaman vasat bir pistti."

Mercedes'teki değişiklikler Red Bull'u tehdit edecek bir performans değişikliği sağlamamış olsa da Hamilton W14'ün artık daha iyi bir yerde olduğunu söyledi.

Hamilton, "Aracın geliştiğini hissediyorum."

"Sanırım önümüzdeki hafta orta ve yüksek hızlı virajlarda gerçekten zorlayabileceğimiz bir yerde onu çok daha iyi hissedeceğiz. Bence genel olarak Monako bizim için olumlu oldu."