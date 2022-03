Wolff: "Sorunlarımız için aracı veya motoru suçlamayacağız"

Mercedes, sekiz kez takımlar şampiyonluğunu kazanmasının ardından 2022 sezonuna zorlu bir başlangıç yaptı ve iki yarışta da galibiyet için mücadele edemedi.

Lewis Hamilton, Bahreyn'de iki Red Bull aracının da yarış dışı kalmasının ardından üçüncü oldu ancak Suudi Arabistan'da sadece onuncu olabildi. Yedi kez dünya şampiyonu, 2017'den bu yana ilk kez sıralama turlarında Q1'de elendi ve yarışta bir puan aldı.

Takım arkadaşı George Russell ise Suudi Arabistan'da Ferrari ve Red Bull'un arkasında beşinci oldu. Wolff, "acı verici" durumlarının Mercedes için bir "alçak gönüllülük antrenmanı" olduğunu söyledi.

Mercedes'in asıl zorluğu, aracın yüksek hızlarda karşılaştığı ekstrem dalgalanma problemi oldu. Russell, dalgalanmanın, takımın problemlerinin %99'unun kaynağı olduğunu söyledi.

Ancak Mercedes motorlu diğer takımlar da, Ferrari ve Red Bull motorlu araçlara kıyasla düzlük hızında sıkıntı yaşıyorlar. Bahreyn'de, üç Mercedes müşteri takımı da yarışı bitirenler arasında son altıda yer aldı ve Suudi Arabistan'da, sekiz Mercedes motorlu araçtan sadece biri Q3'e çıktı.

Wolff, Mercedes'in, araçtaki veya motordaki tek bir alanı suçlamamasının ve bunun yerine nasıl toparlanabileceğine odaklanmasının önemli olduğunu söyledi.

Wolff, Mercedes'in motor performansı hakkında Autosport/Motorsport.com'a, "Bence şu anda araçtaki tek bir alanı suçlamamamız önemli."

"Biz bir takım olarak birlikte çalışıyoruz ve genel olarak, motor farkından daha büyük farklılıklarımız var."

“Now we just all have to grab each other by the scruff of the neck and, with all our strength, pull ourselves out of this mess." Toto Wolff

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images