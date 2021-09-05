Wolff, antrenmanlardaki kırmızı bayrakların tekrar düşünülmesini istiyor

Aston Martin'den Sebastian Vettel, Hollanda Grand Prix'sinin ilk antrenman turunda güç ünitesinde problemler yaşadı ve bunun ardından kırmızı bayrak çıktı.

Pist görevlilerinin, aracın taşıyabilmek için güvenli olduğundan emin olmaya çalışmalarıyla, uzun bir süreç başladı.

Sıralama turlarının aksine, antrenmanlarda kırmızı bayrak çıktığında zaman durdurulmuyor, bu da dünkü birinci antrenman seansında takımların pist üzerinde sadece 25 dakikayı kullanabildiği anlamına geldi. İkinci antrenmanda Lewis Hamilton ve Nikita Mazepin de iki kırmızı bayrağa neden olmasıyla daha fazla zaman kaybedildi.

2021'de antrenman seanslarının 90 dakikadan 60 dakikaya düşürülmesinden sonra, bu zaman kayıpları da daha değerli oldu.

Birinci antrenmandan sonra konuşan Mercedes takım patronu Wolff, antrenman seanslarındaki kırmızı bayrak kurallarının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Wolff, ''Bence bu F1 Komisyonu'nda konuşmamız gereken başka bir konu.''

''Spa'dakine benzer bir şekilde, biz çözüm bulmalıyız çünkü seanslar artık çok kısa, 60 dakika,

pist üstünde daha fazla aksiyon var. saat durdurulursa, böylece pisttekiler araçları görebilirler.''

''Bunun bizi nasıl etkilediği konusunda, bu herkesi aynı şekilde etkiliyor. Daha az sürüş zamanınız var. [Seansın] sonunda tüm araçlar etkilendi.''

''Ancak burada değerli bir ders var, bu da sıralama seansındaki trafik nedeniyle zorlu olacağı. Bu da ele almamız gereken bir konu.'' dedi.

F1 patronları gelecek ay yapılacak F1 Komisyonu'nda kırmızı bayrak kurallarını konuşacaklar ve en az iki tur kuralının kalkması bekleniyor.

Wolff, Spa'da olanlardan ''öğrenilecek çok şey'' olduğunu ve F1'in, puan dağıtımıyla ilgili ''düzenlemeleri değiştirmesi'' gerektiğini söyledi.

''Bir yarışta ödüllendirilen puan kuralları hakkında da konuşmalıyız.''

"Bence hepimiz özünde sürücü [sayılırız] ve yarış için puan verilmesini istiyoruz. Gelecekte, Güvenlik Aracının ardında birkaç tur atmanın, puan almak için yeterince iyi olup olmadığını mı yoksa araçların yarışmasını mı istediğimizi F1 Komisyonunda tartışmamız gerektiğini düşünüyorum.''

''Bu tüm takımlar için aynı ve Spa üzerinde konuşup durmuyorum, gerçek bir yarışa puan vermemiz gerektiğinden emin oluyorum.''