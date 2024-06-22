Wolff: "Antrenmanlarda trafiğe kalmasaydık birinci ve ikinci olarak tamamlardık"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, İspanya GP'si hafta sonunda Cuma günü antrenman seanslarının ardından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
İspanya Grand Prix’si hafta sonunda 1. ve 2. Antrenman seansları sona ererken Cuma günü programı tamamlanmış oldu.
Mercedes takım patronu Toto Wolff, seansın ardından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.
Gönderilen sanal zorbalık içeren e-mail kendisine sorulduğunda Wolff, şunları söyledi:
"Sanal zorbalık her gün tekrar başımıza gelebilir ama bunları düşünüp duramazsınız. Sürekli bunları açıp içine bakamazsınız."
"Bugün için iyi bir adım attık. Şimdi yarın iyi bir sıralama ve ardından iyi bir pazar günü geçirmeyi denemeliyiz. Bugün sadece ana hatlarını gördük. Ama önde olmak, cuma günü bile olsa, arkada olmaktan iyidir."
Russell’ın günü neden geride tamamladığı sorulduğunda Wolff şöyle cevapladı:
"Russell, 10. virajda Hülkenberg tarafından engellendi ve dört buçuk ondalık kaybetti. Bu noktaya kadar tam olarak zamanlamada eşitlerdi."
Bugün antrenmanlarda gördükleri kadarıyla yeni parçaların çalışıp çalışmadığı sorulduğunda Wolff,
“Her iki sürücü de aslında arabadan pek memnun değildi. Araç üstü görüntülerde de arabanın her yöne gittiğini görebilirsiniz: Hem önden hem arkadan kayma vardı. Ama sanırım diğerlerinin çoğu da bununla mücadele edecek. Arabanın daha iyi sürülebilmesi için değiştirilmesi gereken çok şey var."
Lewis Hamilton 2. Antrenman seansını zirvede tamamlamıştı. Bunun üzerine Wolff’e aracın iyi çalıştığının göstergelerinin olup olmadığı, aksi halde bu kadar hızlı olamayacakları sorulduğunda Wolff,
“Evet, tam olarak. Zaman çizelgelerinde görebilirsiniz. Trafik olmasaydı her iki araçla da birinci ve ikinci olurduk. Bu olumlu. Ama yarın yine farklı olabilir.”
Son olarak rakiplerin çok fazla yakıt mı kullandığı yoksa Mercedes’in en hızlı mı olduğu sorulduğunda,
“Sanırım durum buydu. Motorun tüm gücünü henüz göstermedik ve diğerleri muhtemelen onlar da göstermedi. Ama ayar zaten rekabetçiydi.” diye cevapladı Wolff.
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