Formula 1 Meksika GP

Wolff: "Antonelli'yi takıma getirmek 'hesaplanmış' bir riskti"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Kimi Antonelli'yi Formula 1'e taşıma kararının arkasındaki süreci anlattı.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 2 Kas 2026 06:00

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Kimi Antonelli'nin henüz 11 yaşındayken Mercedes'in desteğiyle karting dünyasında yer aldığını hatırlatan Toto Wolff, genç pilotun gelişimini yakından takip ettiklerini belirtti.

Wolff, Antonelli'nin alt serilerdeki başarılarının ardından Formula 2'de zorlu bir sezon geçirmesinin bazı çevrelerde şüphelere yol açtığını söyledi. Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye geçeceğini açıklamasının ardından ise Antonelli'yi doğrudan Mercedes koltuğuna geçirme kararı aldığını ifade etti.

Meksika Grand Prix'sinde Antonelli'nin ilk şampiyonluğunu elde etmesinin ardından Sky Sports F1'e konuşan Wolff, şu ifadeleri kullandı: "Kendimizi çimdiklememiz gerekiyor çünkü sanki daha dün 11 yaşındayken kartingde bir garajda duruyormuş gibi geliyor. Zaman gerçekten çok hızlı geçiyor."

"Diğer serileri kazandı, ardından Formula 2'de zorlu bir yıl geçirdi. İşte tam o noktada dışarıdaki insanlar ondan şüphe etmeye başladı."

"Sonrasında Lewis bana Ferrari'ye gideceğini söylediğinde ilk tepkim, Kimi'yi takıma getirmemiz gerektiği oldu. Ancak insanlar bu kararı sorguladı. Hatta 'Bu çocuk da kim?' diyerek bu nedenle bizden ayrılan iki sponsorumuz oldu."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images

"Bununla birlikte bugüne kadar bizimle kalmayı sürdürenler de vardı. Burada bulunan bazı sponsorlarımız da bugün bu kararın tüm karşılığını almış durumda."

"Ardından o zorlu yıl geldi ve insanlar yeniden onun Formula 1'de bile olmaması ya da daha küçük bir takımda yarışması gerektiğini söylemeye başladı. Dokuz yarış boyunca puan alamadı, Spa'da gözyaşları döktü ve şimdi geldiğimiz noktaya bakın.

"Tüm takımın ona güvenmeye devam etmesinden dolayı gerçekten çok gururluyum. O da bu güvenin karşılığını verdi."

"Bu, içgüdüsel bir karardı. Lewis ayrıldı. Bradley'i aradım ve 'Kimi gelecek yıl araçta olacak' dedim."

"Elimizdeki verileri biliyorduk, dolayısıyla bu karar bize doğru gelmişti. Bence bu her zaman hesaplanmış bir riskti, gerçek anlamda bir risk değildi."

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- Motorsport.com Ekibi

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