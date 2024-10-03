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Formula 1

Wolff, Antonelli'yi neden Williams yerine doğrudan Mercedes'e aldıklarını açıkladı

Toto Wolff, Kimi Antonelli'yi doğrudan Mercedes'e terfi ettirme kararının arkasındaki düşünceyi açıkladı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes-AMG F1 Team

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

18 yaşındaki İtalyan pilot, gelecek sezon Lewis Hamilton'ın yerini alarak George Russell'ın takım arkadaşı olacak.

Wolff'un Verstappen'e olan uzun süreli hayranlığı ve Red Bull'daki siyasi çalkantılar göz önüne alındığında, Hollandalıyı 2025 için Brackley'e çekebileceği umuluyordu. Ancak Verstappen en azından gelecek sezon için Milton Keynes'te kalacak.

Wolff, Autosprint'e verdiği demeçte, "Lewis'in ayrılışından sonra jenerasyon açısından bir değişiklik yapmanın zamanı geldi, çünkü hiçbir şey eskisi gibi olmayacak."

"Gelecek yıl genç bir ekiple çalışacağız. Bu, sezona George ve Antonelli ile girmek yeni bir dönem başlattığımız anlamına geliyor. Önceki dönem harikaydı ve şimdi bir sayfa açıp yeni bir başlangıç yapma zamanı. "

Max Verstappen, Red Bull Racing, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

Max Verstappen, Red Bull Racing, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Patrik Lundin / Motorsport Images

"Antonelli'nin hemen Mercedes için yarışacak olmasının ve önce Williams'ta yarışmayacak olmasının nedeni onun taze olmasını istememizdi, dışarıdan gelen deneyimlerle kirlenmesini istemiyoruz."

"Eğer önce başka bir takıma gitmiş olsaydı farklı şeyler, davranışlar öğrenecek ve teknik konularda bizden farklı fikirlere sahip olacaktı. Biz bundan kaçınmak istiyoruz." dedi.

Wolff, Verstappen'i transfer etmekle ilgilendiklerini ancak zamanlamanın doğru olmadığını da sözlerine ekledi.

"Elbette Verstappen'le ilgileniyorduk ama büyük olasılıkla Mercedes'e geçmeyeceği hemen anlaşıldı."

"Bu nedenle Mercedes için en iyi seçim Kimi."

"Mercedes ile yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Heyecan verici bir dönemdeyiz ve ileriye dönük olarak doğru pilot eşleşmesini bulduğumuzu düşünüyoruz."

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