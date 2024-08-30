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Formula 1 İtalya GP

Wolff, Antonelli'ye destek çıktı "Kaza yapmaya devam edecek, bu çok normal"

Mercedes patronu Toto Wolff, baskı ve yüksek beklentiler nedeniyle Andrea Kimi Antonelli'nin kaza yaptığını düşünüyor.

Ezel Tan
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes-AMG F1 Team, in the Paddock

Bu hafta sonu ilk kez resmi bir antrenman seansında F1 aracının direksiyonuna geçen Antonelli, henüz ilk turlarında spin atarak kaza yaptı.

Gelecek sezon Mercedes'te Lewis Hamilton'ın yerine geçmeye hazırlanan 18 yaşındaki genç pilot, kendi taraftarlarının önünde pek de iyi bir başlangıç yapamamış oldu.

Wolff, Antonelli'yi takım radyosundan teselli etti ve şöyle dedi: “Gayet iyi Kimi, gayet iyi.”

Antonelli 45G kuvvete maruz kaldığı olayın ardından tıbbi kontrolden geçirildi ve durumunun iyi olduğu açıklandı.

Olay hakkında konuşan Mercedes patronu Wolff şöyle dedi: “Bir sürücüyü takıma getirip getirmeme ya da ilk seansta birini piste çıkarıp çıkarmama kararını takım verir."

"Biz bu sürücü kararını tamamen bilinçli şekilde, neler olabileceğini ve ne beklememiz gerektiğini bilerek verdik."

“Monza'da omuzlarında büyük bir baskı varken, bununla başa çıkmak çok zor. Duvara çarpmasının nedeni bu muydu? Belki de evet."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

“Bence koşullar suçlu... Her şey Monza'da gerçekleştiği için baskı altındaydı. Sonuçta İtalyan bir sürücü üst düzey bir takımda yer almayalı uzun zaman oldu. Bu 18 yaşındaki biri için çok fazla olabilir."

“Onun için kesinlikle korkunç bir his ama bu gelişim sürecinin bir parçası. Gördüğümüz kadarıyla iyi bir performansı var, hatta o birkaç turda bunu gördük."

Wolff Antonelli'nin kendini toparlayacağını ve Meksika'da yeniden direksiyona döneceğini de ekedi.

Wolff, “Güçlü bir sürücünün bu tür şeylerden sonra toparlanması, baskıyla başa çıkması gerekir ama belli ki bu hafta sonu onun için kolay değildi. Ne de olsa o bir İtalyan, ilk kez bir Mercedes aracı sürüyor."

“Bu ağır bir yük olmalı ama bir gün şampiyon olmak istiyorsa bununla başa çıkması gerekiyor ve bunu yapabileceğinden ve yapacağından hiç şüphem yok.”

“Talihsiz bir durum çünkü sürüş yapacak vakti olsaydı bazı iyi performanslar görebilirdik,”

"Fakat her zaman söylediğimiz şey buydu; o bir çaylak, çok genç ve biz onun geleceğine yatırım yapmaya hazırız."

“Bu anlar yaşanacak; önümüzdeki yıl da yaşanmaya devam edecek ama aynı zamanda pek çok önemli an da olacak."

“Onu daha hızlı yapmaktan ziyade yavaşlatmak gibi bir sorunumuz var. Bir buçuk turda gördüklerimiz hayret verici."

“En önemlisi o iyi, çünkü kaza 45g değerindeydi. Bu yüzden önemli olan iyi olması. İkinci öncelik, programın çok fazla zarar görmemesi için aracı George için hazır hale getirmek. Program biraz aksayabilir."

“Her şeyden önce özür diledi ve yere düşmüş bir Lego kutusuna benzeyen bir araçla döndüğünüzde yapmanız gereken şey budur. Fakat araca çok güvendiğini söyledi."

“Sanırım sadece o an hazırlıksız yakalandı. Herkes sıcaklıktan muzdaripti.” dedi.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes-AMG F1 Team, walks away from his damaged car after a crash in FP1

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes-AMG F1 Team, walks away from his damaged car after a crash in FP1

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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