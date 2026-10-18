Formula 1 Singapur GP
Wolff, Antonelli’nin şampiyonluk ihtimali hakkında: "Yapay zekâya sorsanız ‘yüzde 100’ der”
Toto Wolff, Kimi Antonelli'nin ABD Grand Prix'sinde ilk şampiyonluğunu ilan etme şansı yakalamasına rağmen takımı temkinli olmaya çağırdı.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 18 Eki 2026 13:50
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
2026 Formula 1 Dünya Şampiyonluğu, önümüzdeki hafta sonu düzenlenecek ABD Grand Prix'sinde matematiksel olarak sahibini bulabilir. Sezon boyunca Mercedes ile baskın bir performans sergileyen Kimi Antonelli, Circuit of the Americas pistinde takım arkadaşı George Russell'a 23 puan fark atması halinde Formula 1 tarihinin en genç dünya şampiyonu unvanını ele geçirecek.
İtalyan pilotun Austin'de şampiyonluğunu ilan edebilmesi için yarışı kazanması, Russell'ın dokuzunculuktan daha yukarıda bitirmemesi ve Lewis Hamilton'ın da en iyi ihtimalle altıncı sırada kalması gerekiyor.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images
Matematiksel ihtimaller Antonelli'nin tarihi bir zafere çok yakın olduğunu gösterse de Mercedes cephesi genç pilotun üzerindeki baskıyı artırmaktan kaçınıyor. Sky Sports'a konuşan takım patronu Toto Wolff, şampiyonluk mücadelesine adım adım odaklandıklarını vurguladı.
Takımın Singapur'daki performansını ve şampiyonluk tablosunu değerlendiren Wolff, istatistiklerin ötesinde spordaki sürpriz faktörüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Yarıştan önce de söylediğimiz gibi, bizim için asıl mesele puan toplamak.”
“Lewis'in önünde olmayı beklemiyorduk çünkü Ferrari çok hızlıydı. Bu yüzden Signapur’da onlardan daha fazla puan toplamak bizim açımızdan iyi bir sonuç oldu.”
“Rakamlara bakıp yapay zekâya 'Kimi'nin kazanma olasılığı nedir?' diye sorsanız muhtemelen yüzde 100 cevabını alırsınız ancak bu motor sporları; yolda kalabilirsiniz, kaza yapabilirsiniz ve ardından işler strese girmeye başlayabilir.”
Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
“Bu yüzden olaya yarış yarış bakmamız, puan toplamaya devam ettiğimizden emin olmamız gerekiyor.”
“Eninde sonunda, umuyorum ki o şampiyonluk gelecek."
Ekipler bir sonraki durak olan Austin'e doğru yola çıkarken, tüm gözler motor sporları tarihine geçmeye hazırlanan genç yetenek Kimi Antonelli'nin üzerinde olacak.
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- Motorsport.com Ekibi
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