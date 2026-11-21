Formula 1 Las Vegas GP
Wolff: "Antonelli'nin pole'ü nasıl aldığını anlamadık!"
Toto Wolff, Las Vegas Grand Prix'si sıralama turlarında Kimi Antonelli'den ziyade George Russell'ın pole pozisyonu için ideal konumda olduğunu dile getirdi.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 21 Kas 2026 06:15
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Toto Wolff, Mercedes
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Las Vegas Grand Prix'si sıralama turlarının ardından takımın elde ettiği sonuçları değerlendirdi.
Wolff, Kimi Antonelli'nin pole pozisyonunu nasıl kazandığını anlamakta zorlandıklarını belirtirken, üçüncü sırayı elde eden George Russell'ın pole pozisyonu için daha ideal konumda olduğunu dile getirdi.
Wolff, Sky Sports F1'e yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Antonelli'nin pole pozisyonunu nasıl aldığını kesinlikle anlamış değiliz."
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Jordan McKean / Formula 1 / Getty Images
"Açıkçası onun ya hızlı turunu tamamlayamayacağını ya da Lindblad'e çok fazla yaklaşacağını düşünüyorduk."
“Çizgiyi, önündeki aracın 1.4 saniye arkasında geçti. Bu kadar yakınken nasıl böyle bir zaman elde edebildiğini anlayamıyorum."
"Aslında bana göre George pole için mükemmel bir konumdaydı. Önündeki aracın tam 4 saniye gerisindeydi."
"Bunu anlamamız gerekiyor çünkü 7-8-9. virajlar civarında bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Bunun bir hata mı yoksa başka bir şey mi olduğunu incelememiz gerekiyor."
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- Motorsport.com Ekibi
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