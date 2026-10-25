Formula 1 Amerika GP

Wolff, Antonelli’nin performansı hakkında: “Böyle bir turu biz de beklemiyorduk”

Toto Wolff, ABD GP sıralama turlarında Kimi Antonelli’nin elde ettiği pole pozisyonu karşısında şaşkınlığını gizlemedi ve bu sonucu öngörmediğini itiraf etti.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 25 Eki 2026 08:50

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Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Austin’deki sıralama turlarında 1:34.035’lik derecesiyle Max Verstappen’i 0.179 saniye farkla geride bırakan Kimi Antonelli, pole pozisyonunun sahibi oldu. Sıralama turlarının ardından Sky F1’e konuşan Wolff, Antonelli’nin limitleri zorlama tarzını değerlendirirken dikkat çekici ifadeler kullandı.

Geldikleri noktada Antonelli’nin turlarının adeta otomatik bir sürüş refleksine ulaştığını vurgulayan Wolff, seans sonrasında şu açıklamalarda bulundu: "Dürüst olmak gerekirse bu pole bizim için de biraz sürpriz oldu.”

“Garajımızda bir misafirimiz vardı ve bana sıralama turlarından ne beklediğimi sordu. Ben de üçüncülük ile beşincilik arasında bir yer olacağını söyledim.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Şimdi o adam muhtemelen benim bu konudaki değerlendirme yeteneğimin tamamen yetersiz olduğunu düşünüyordur ama açıkçası böyle bir turu biz de beklemiyorduk.”

“İşin gerçeği, Kimi limitleri o kadar çok zorluyor ki adeta 'Bu araçtan daha ne çıkarabilirim?' mantığıyla otomatik bir moda geçiyor ve limitleri aşarak turu tamamlıyor.”

“Yarışlar sırasında babasıyla da şakalaşıyoruz; 'Bu nasıl mümkün olabilir?' diye soruyorum. Babası da bunun kendisi için bile anlaşılması imkânsız bir durum olduğunu söylüyor.”

“Fakat ne olursa olsun ona güveniyoruz. Günün sonunda bir eşeği hızlandırmaya çalışmaktansa bir yarış atını yavaşlatmayı tercih ederim, çünkü ilkini yapmak imkânsızdır."

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