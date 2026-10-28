Formula 1 Amerika GP

Wolff, Antonelli’nin gelişimini anlattı: “Bu başarı bir anda gökten zembille inmedi”

Toto Wolff, henüz 11 yaşındayken Ferrari tarafından reddedilen İtalyan yıldız Kimi Antonelli’nin başarısının arkasındaki yıllar süren devasa yatırımı anlattı.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 28 Eki 2026 17:22

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

73 yılın ardından İtalya’dan çıkan ilk Formula 1 şampiyonu olmaya çok yaklaşan Kimi Antonelli, İtalyan F1 camiasında büyük bir gıptayla takip ediliyor.

Karting yıllarında Ferrari’nin "henüz çok genç" diyerek geri çevirdiği genç yetenek, 2018’de Mercedes Sürücü Akademisi’ne katılmıştı. Ferrari’nin eski başkanı Luca di Montezemolo bu kaçan fırsatı, "Büyük bir fırsat kayıp gitti ama Antonelli için belki de böylesi daha iyi oldu; o yaşta bir İtalyan olarak Ferrari baskısını taşımak çok zor olurdu" sözleriyle özetlemişti.

Austin’deki zaferin ardından Reuters’a konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff ise İtalyan yıldızın bu noktaya kolay gelmediğini ve arkasında 9 yıllık büyük bir emek ile milyonlarca euroluk yatırım olduğunu vurguladı: "Geçen hafta Piero Ferrari’nin verdiği bir röportajı okudum; 'Ne büyük bir yetenek, bana Niki Lauda’yı hatırlatıyor' diyordu.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images

“İçimden 'İnsanlar bunun 9 yıllık bir emeğin ürünü olduğunu anlamıyor' diye düşündüm.”

“Tam 9 yıllık bir gelişim süreci, 9 yıllık zorluklar, takımla entegrasyon, mühendislerle çalışma ve ailesiyle birlikte karakterini, yeteneğini geliştirmek için harcanan 10 milyon eurodan fazla para... Bu başarı bir anda gökten zembille inmedi.”

“Geçen yıl puan alamadığı dokuz yarışın ardından Antonelli’ye Mercedes koltuğunun verilmemesi gerektiğini söyleyenler oldu. Hatta diğer takımlarda onun Formula 1’de bile olmaması gerektiğini savunanlar vardı.”

“Tüm bunların ardından bugün onun neler başarabildiğini, yarış mühendisi Bono ve takımla nasıl uyum içinde çalışıp bu sonuçları getirdiğini görmek son derece tatmin edici.”

“Ancak bu başarıya uzanan yol kesinlikle kolay değildi."

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- Motorsport.com Ekibi

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