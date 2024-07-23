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Formula 1 Macaristan GP

Wolff: "Antonelli'nin F1 testlerinden aldığımız veriler 'cesaret verici'"

Toto Wolff, Mercedes'in genç pilotu Andrea Kimi Antonelli'nin gelecek sezon F1 için 'hazır olup olmayacağı' yönündeki iddialara yanıt verdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Andrea Kimi Antonelli Mercedes W12 kullanıyor

Andrea Kimi Antonelli Mercedes W12 kullanıyor

Antonelli, sezon başlangıcından bu yana Lewis Hamilton'ın sezon sonunda boşalacak Mercedes koltuğu ile ilişkilendiriliyor.

Antonelli FIA F3'ü atlayarak doğrudan Formula Regional'a geçmişti. İtalyan pilot, 2024 yılı boyunca Mercedes'le birlikte Imola ve Red Bull Ring'de deneyim kazanacağı bir test programına başladı.

Gelecek dönem Alman markasıyla F1'e geçip geçmeyeceği henüz bilinmiyor ancak Wolff, bu konu hakkında soru sorulduğunda Antonelli'yi övdü.

"Bazen unuttuğumuzu biliyorum, ama 17 yaşında nasıl olduğunuzu bir hatırlayın."

"Kendi adıma söyleyebilirim ki, o zamanlar olgunluktan çok uzak olduğum için asla net kararlar alamazdım."

"Karting'den birkaç yıl sonra Formula Regional'da ve şimdi de F2'de. Ayrıca Mercedes koltuğu için herkesin gözü onun üzerinde."

Basın Toplantısı Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG F1 Takımı

Basın Toplantısı Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG F1 Takımı

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Yani ondan beklediğim şey hatalar yapması ve bunlardan ders çıkarması."

"F2'de karar vermek her zaman zordur, ama Formula 1 testlerinin verilerinde gördüğümüz şey cesaret verici."

Antonelli'nin Macaristan'daki zaferi, bir önceki turda ıslak koşullarda Silverstone sprint yarışında elde ettiği etkileyici zaferin ardından F2'deki ikinci galibiyeti oldu.

Budapeşte'deki Cumartesi yarışında, 17 yaşındaki pilot Prema tarafından uygulanan yumuşak lastik stratejisinden faydalanmakta zorlandı. 

Başlangıçta liderliği ele geçirdikten sonra Pirelli lastiklerinin bozulmasıyla geriye düştü. Sonunda yeni lastikler için pite girmek zorunda kaldı ve yarışı puan tablosunun oldukça dışında bitirmek zorunda kaldı.

Wolff, bu konuda şunları söyledi: "Kimi ilk yarışta iyi bir iş çıkardı. İki farklı lastik bileşeni üzerinde baskın bir galibiyet elde etti."

"Gerçekten güçlüydü ve bunu hak etti, zaten hızından hiçbir zaman şüphe duymadık."

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