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Formula 1 Britanya GP

Wolff, Antonelli’nin cezasına tepki gösterdi: "Hakemler daha esnek olmalı"

Mercedes, Britanya GP'sinde Kimi Antonelli'ye verilen 5 saniye cezasına itiraz etmeme kararı aldı.

Neşe Akkoyun
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Toto Wolff, Mercedes, James Allison, Mercedes, Andrew Shovlin, Mercedes

Toto Wolff, Mercedes, James Allison, Mercedes, Andrew Shovlin, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Silverstone'daki yarışın son bölümünde lider Charles Leclerc’in 3.5 saniye arkasında galibiyet mücadelesi veren Antonelli, sert lastiklere geçtikten sonra Copse virajının çıkışındaki kerblere fazla sert vurunca jant kapağını ve aerodinamik bir parçayı kırdı. Yaşanan bu hasar, şampiyona lideri pilotun yarışını tamamen altüst etti.

Takım aracı onarmak için İtalyan pilotu peş peşe pite almak zorunda kaldı. Piste döndüğünde ise Antonelli aracı kontrol etmekte zorlanarak birkaç kez pist dışına taştı. Bu ihlaller nedeniyle 5 saniye cezası alan genç pilot, yarışı dokuzuncu sırada bitirmesine rağmen cezayla birlikte puan barajının dışına geriledi ve hafta sonunu puansız kapattı. 

Takım patronu Toto Wolff yarışın hemen ardından itiraz sinyalleri vermiş olsa da Mercedes yönetimi karara meydan okumaktan vazgeçti.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Toto Wolff, FIA’nın bu tarz sıra dışı durumlarda ve özellikle aracın hasarlı olduğu anlarda cezalar konusunda daha esnek davranması gerektiğini savundu. 

Aracı döndürmenin fiziksel olarak çok zorlaştığını belirten Wolff şunları söyledi: "FIA için bir aracın garaja gelmesini gerektirecek kadar hasarlı olup olmadığını yargılamak kesinlikle her zaman zordur, bunu anlayabiliyorum.” 

“Bizim durumumuzda araç genel olarak iyiydi ama kırılan o parçadan dolayı aracı virajları dönmek gerçekten çok zordu. Hakemlerin karar verirken bu mekanik sorunu da hesaba katmasını beklerdim. Bence bu tür durumlarda hakemler, kurallar konusunda daha esnek olmalı."

Antonelli, Silverstone'u puansız kapatmanın üzüntüsünü yaşarken, yarışın son bölümündeki Güvenlik Aracı periyodunda pite girmeyerek pistte kalan takım arkadaşı George Russell, başarılı stratejiyle yarışı ikinci sırada tamamladı ve şampiyondaki puan farkını biraz daha kapattı. 

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