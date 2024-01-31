Wolff, Antonelli üzerindeki beklentiyi düşürmek istiyor

Geçen sezon kazandığı Formula Regional European'dan Formula 2'ye geçen Andrea Kimi Antonelli, Prema Powerteam için yarışacak.

2006'da İtalya'nın Bologna kentinde doğan Kimi, Nisan 2019'da Mercedes'e katıldı ve karting serilerinde çok sayıda şampiyonluk elde etti.

2021'in sonunda Formula 4'teki ilk deneyimini yaşadı ve birkaç podyum aldı. 2022'de ilk tam sezonu için Formula 4'e geçti ve Prema Racing ile hem ADAC Formula 4 Almanya'yı hem de İtalya Formula 4'ü kazandı.

2023'ün başında Formula Regional Middle East'i kazanan Kimi, hemen ardından Formula Regional European'ı da kazandı.

Fakat geçmişte alt serilerde şampiyon olan fakat Formula 1'de başarı elde edemeyen pilotlar olduğu için temkinli olmak da gerekiyor.

Bundan ötürü Mercedes patronu Toto Wolff şöyle konuşuyor: "Dikkatli olmalıyız çünkü onun hakkında çok fazla şey söyleniyor."

"Onu F2'ye getirmek büyük bir adım olacak çünkü bu araçlar daha ağır ve çok daha güçlü."

"Ona zaman tanıyıp, ilk sezonunda her şeyi paramparça etmesini beklemezsek, bence sporumuzda harika biri olabilir."

"Sonuçta daha henüz 17 yaşında - çok genç."