Formula 1 Amerika GP
Wolff: "Antonelli olağanüstü bir performans sergiledi"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Amerika Grand Prix'sinde etkileyici bir performans sergileyen pilotu Kimi Antonelli'yi övdü.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 25 Eki 2026 22:21
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Toto Wolff, Mercedes
Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
Kimi Antonelli, pole pozisyonundan başladığı yarışı galibiyetle taçlandırarak şampiyonluk yolundaki adımlarını daha da sağlamlaştırdı.
Antonelli'nin matematiksel olarak Austin'de şampiyonluğa ulaşma şansı vardı ancak bu durum, büyük ölçüde bir sonraki yarış olan Meksika Grand Prix'sine kaldı. Mercedes pilotunun Meksika'da 9. ve daha iyi bir sırayı elde etmesi, şampiyonluğa ulaşmasında yeterli olacak.
Şampiyonluk ihtimali nedeniyle yarış öncesinde Antonelli'nin gergin olup olmadığı sorulan Mercedes takım patronu Toto Wolff, genç sürücünün şampiyonluk mücadelesine yaklaşımını ve yarış boyunca gösterdiği performansı anlattı.
Wolff, Sky Sports F1'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ne çocuk ama!"
"Yarıştan önce gergin olup olmadığı sorulmuştu. Ben de hazırlanmadan önce ofisime uğradığını ve bana, 'Şimdi bu yolculuğun tadını çıkaracağım. İşin tuhaf tarafı, şampiyonluğu hiç düşünmüyorum. Bu komik değil mi?' dediğini anlattım."
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images
"Kimi, duygusal olarak neler yaşadığını keşfetme sürecinde. Yarışın başından sonuna kadar üzerine düşeni yaptı. Gerçekten olağanüstüydü."
Wolff, Mercedes'in Red Bull ve Ferrari'ye karşı uyguladığı stratejinin de başarılı olduğunu söyledi.
"Strateji ekibi gerçekten çok iyi bir iş çıkardı. Max'in erken pit stop yaparak bizi geçebileceğini konuştuk ancak kararımıza bağlı kaldık ve tek pit stop stratejisinin daha hızlı göründüğünü söyledik."
"Norris sert hamur lastiklerle yarışıyordu ve bu strateji oldukça iyi görünüyordu. Biz de kararımızın arkasında durduk. Sonunda yaşananlar, büyük ölçüde beklediğimiz gibi gelişti."
"Elimizdeki bilgilere güvendik ve diğerleri öyle yaptı diye tepki vermek istemedik. Bu, karar vermesi zor ve korkutucu bir durum. Ancak verilere bağlı kalmalı ve onlara güvenmelisiniz."
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- Motorsport.com Ekibi
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