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Wolff: "Antonelli harika bir pilot fakat geleceği için acele etmeyeceğiz"

Mercedes patronu Toto Wolff, Andrea Kimi Antonelli'nin gelecek için değerlendirdikleri isimlerden birisi olduğunu doğruladı fakat üzerinde çok fazla baskı kurmayacaklarını söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Junior Programme

Mercedes, F1'e geri döndüğü günden bu yana genel olarak aynı sürücü kadrolarıyla yarışmayı tercih eden takımlardan birisi oldu.

2010-12 arası Michael Schumacher/Nico Rosberg, 2013-16 arası Rosberg/Lewis Hamilton, 2017 ve 21 arası Hamilton/Valtteri Bottas ve son olarak 2022'nin başından beri Hamilton/George Russell kadrosuyla yarıştılar.

Takım önümüzdeki yıllarda bu kadroyla devam edecek fakat sonrasında Hamilton muhtemelen emekli olacak ve yeri için konuşulan bir aday var; Andrea Kimi Antonelli.

Alt kategorilerde yıldızı parlayan Antonelli, şu anda Mercedes genç sürücü programında ve yakında Formula 2'ye geçmesi bekleniyor.

Pek çok takımın gözü onda fakat Mercedes bünyesinde olduğu için, Alman üreticinin kendisini doğrudan F1'e sokma fırsatı olacak.

Bu konuda La Gazzetta dello Sport'a konuşan Mercedes patronu Toto Wolff, "Antonelli, yatırım yaptığımız çok yetenekli bir İtalyan sürücü."

"Tüm F4 şampiyonalarını kazandı, Formula Regional şampiyonasında lider ve gerçekten güçlü bir sürücü olduğunu gösterdi, onu seyretmesi harika."

Jerome d'Ambrosio, Driver Development Director, Mercedes-AMG, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, watch the monitors

Jerome d'Ambrosio, Driver Development Director, Mercedes-AMG, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, watch the monitors

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Fakat onun üzerinde çok fazla baskı kurmak istemiyoruz: 2023'te işimizi bitirelim, sonra son derece tutarlı olan ailesiyle görüşecek gelecek yıl ne yapacağımıza bakacağız."

"Andrea henüz 17 yaşında, onu yıpratmak istemiyoruz, olgunlaşmasına izin vermeliyiz."

"Her şeyi sakin bir şekilde yapmalıyız." dedi.

Wolff henüz başka sürücülere bakmadıklarını söylüyor.

"Evliliğim mutluysa biriyle flört etmek istemem, bu sadece karmaşaya yol açar. Benim hayat felsefem bu."

"İnandığımız, güçlü bir sürücü kadromuz var, araç kötüyken bile takımla pozitif bir ilişki içindeydiler, bu yüzden başka kimseyle konuşmadık."

"Hızlı ve ilginç sürücüler var, buna şüphe yok. Fakat biz kendimize ve gelecekteki sürücülerimize odaklanıyoruz."

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