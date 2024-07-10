Wolff: "Antonelli, Hamilton "gibi olmayı hayal ediyor"
Mercedes patronu Toto Wolff, Kimi Antonelli'nin Formula 1'de Lewis Hamilton gibi olmayı umduğunu düşünüyor.
Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes'in son yıllarda yetiştirdiği en büyük yeteneklerden birisi olarak kabul görüyor.
Genç sürücünün adı 2025 Mercedes koltuğu için anılıyor fakat bu yıl sadece bir F2 yarışı kazanmış olmasından ötürü henüz koltuğu garantileyemedi.
Silverstone'da konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff, Antonelli hakkında bazı sözler sarf etti.
Wolff şöyle dedi: "Bu hafta sonu öyle bir an yaşandı ki hepimiz Britanya Grand Prix'sinde, bizimle yarışan gelmiş geçmiş en büyük Britanyalı sürücüye bakıyorduk ve locada bu sahneyi izleyen henüz ehliyeti bile olmayan genç bir İtalyan vardı."
"Muhtemelen 'Bir gün ben de böyle olmak istiyorum' diye düşünüyordu."
"Cumartesi günü Formula 2 yarışında yağmur altında onu izlerken, bazen herkesten iki saniye daha hızlı olduğunu gördüm."
"Bu genç delikanlının yeteneği, kabiliyeti ve potansiyeliyle ilgili hiçbir şüphe yok."
"O yarışı kazanmak omuzlarından büyük bir yükü kaldırdı."
Wolff, Antonelli'nin geleceğiyle ilgili net bir açıklama yapmaktan kaçındı.
Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing
Fotoğraf: Prema Powerteam
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