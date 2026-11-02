Formula 1 Meksika GP

Wolff: "Antonelli, griddeki şımarık pilotlar için rol model olmalı"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, yeni dünya şampiyonu Kimi Antonelli'nin Formula 1'deki diğer pilotlara örnek olması gerektiğini söyledi.

Alex Harrington Zeynep Taş

Yayın tarihi: 2 Kas 2026 15:20

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Motorsport Silver Streak



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Meksika Grand Prix'sini üçüncü sırada tamamlayan Kimi Antonelli, bu sonuçla sezonun bitimine dört yarış kala dünya şampiyonluğunu ilan etti ve Formula 1 tarihinin en genç şampiyonu oldu.

Yarışın ardından Autodromo Hermanos Rodriguez'de basın mensuplarına konuşan takım patronu Toto Wolff, Antonelli'nin başarısının farklı bir kazanma anlayışını temsil ettiğini savundu.

Wolff, "Burada hepiniz bir aradayken son bir şey söylemek istiyorum. Çünkü bunu Mohammed Ben Sulayem ile de konuştum."

"Ne pahasına olursa olsun kazanma, bencil olma, fırsatçılık yapma ve yalnızca kendi çıkarını düşünerek acımasız davranma anlayışındaki yarış pilotu modeli artık geride kaldı."

"Artık alçakgönüllülük, dürüstlük, sadakat, saygı ve kendisi olabilmek gibi değerleri temsil eden yeni bir şampiyonumuz var. Bu da alt serilerdeki birçok sürücü için rol model olmalı. Formula 1'deki kendini ayrıcalıklı gören, telsizden durmaksızın şikâyet eden, sürekli yakınan ve kaza yapan pilotlar için de örnek olmalı."

"20 yaşındaki bu çocuğa bakın ve kendinizi geliştirmek için neler yapabileceğinizi düşünün. Gençlere vermek istediğim mesaj tam olarak bu. FIA'nın, Mohammed'in, Stefano'nun ve benim gelecekte yarış pilotlarını böyle görmek istememizin nedeni de bu. Modern Formula 1 tam olarak böyle olmalı."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Kimi, yalnızca yeteneğiyle değil, temsil ettiği bu değerlerle de modern Formula 1 sürücüsünü temsil ediyor. Yetenek zaten herkeste var ama aynı zamanda iyi bir insan olmanız da gerekiyor."

Wolff ayrıca yarış öncesinde Antonelli'ye kariyerinin geleceği hakkında verdiği tavsiyeyi de paylaştı. Mercedes patronu, bu tavsiyeyi Fiat'ın merhum yöneticisi Gianni Agnelli hakkında torunu Lapo Elkann'ın yaptığı bir yorumdan yola çıkarak verdiğini anlattı.

Wolff, "Dün ona söylediğim şeyi anlatayım. Lapo Elkann, büyükbabası hakkında bana onun hayatı boyunca önemini ve güncelliğini korumayı başardığını söylemişti. Bence bu çok güzel bir ifade."

"Ben de Kimi'ye, hayatı boyunca önemini koruması için birlikte çalışmamız gerektiğini söyledim. Önünde 25 yıl var çünkü herkesten daha uzun süre yarışacak. Yıllar sonra geriye dönüp baktığımda, hayatın boyunca önemini koruduğunu söylemek istiyorum. Bunun tek seferlik bir başarı olarak kalmasını istemiyorum. Hepimiz birlikte çalışarak gelişmesi gereken alanlarda ona yardımcı olmalı ve daha iyi olmasını sağlamalıyız."

"Önemini korumayı başaran çok fazla isim yok. Günümüzde artık kimsenin birlikte selfie çekmek istemediği, önemini yitirmiş dünya şampiyonları da var." dedi.

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- Motorsport.com Ekibi

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