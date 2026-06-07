Wolff: "Antonelli gerçekten inanılmazdı"
Mercedes Takım Patronu Toto Wolff, Antonelli’nin Monako’daki etkileyici zaferini "inanılmaz" olarak nitelendirdi.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes
Fotoğraf: Joe Portlock / Getty Images
Monako Grand Prix'sinde podyumun zirvesine yerleşen Kimi Antonelli'nin performansı, Mercedes garajında büyük bir coşku yarattı. Yarışın ardından basına konuşan takım patronu Toto Wolff, genç pilotun sergilediği üstün performansı övdü: "Bir yanım Kimi adına çok mutlu. Ekip yarışın ardından benim de podyuma çıkmamı istedi ve 'Burası senin evin, oraya gitmelisin' dedi.”
“Ancak George Russell'a baktığımda, onun adına hiç de iyi geçmeyen bir hafta sonunun geride kaldığını görüyorum. Bu yüzden duygusal olarak dengeyi korumak istiyorum.”
“Şimdi Barselona'ya doğru yola çıkarken hem takımı hem de George'u ayağa kaldırmaya odaklanacağız."
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Genç pilotun yarış içindeki muazzam temposuna ve telsizden gelen yavaşlama talimatlarına da değinen Wolff, Antonelli'nin sürüşünü şu sözlerle aktardı: "Kimi'nin ortaya koyduğu performans gerçekten inanılmazdı.”
“Yarışı tamamen kontrol altında tuttu ve zaman zaman herkesten 1.5 saniye daha hızlı turlar attı. Yeniden startlarda Hamilton ile arasındaki farkı kısa sürede açması gerçekten etkileyiciydi.”
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
“Yarış içinde yavaşlaması yönündeki uyarı önce Bono'dan, ardından da benden geldi.”
“Bono'dan, Kimi'ye arkasındaki araçla arasında yarım dakika fark olduğunu iletmesini istedim.”
“Ancak o, bu hızlı turları atmaya devam etti. Biz de en sonunda 'Galiba bu onun sürüş ritmi' diye düşündük ve müdahale etmedik."
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