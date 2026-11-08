Formula 1 Sao Paulo GP
Wolff: "Antonelli başka bir takımda şampiyon olamazdı"
Toto Wolff, Kimi Antonelli'nin Mercedes dışında başka bir takımda yarışması halinde şampiyonluğa uzanan süreçteki zorlukların üstesinden gelemeyebileceğini söyledi.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 8 Kas 2026 09:40
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Kimi Antonelli, Meksika Grand Prix'sinde 2026 Formula 1 dünya şampiyonluğunu kazanarak tarihin en genç dünya şampiyonu oldu.
İlk sezonunda zorlanan İtalyan pilotun Mercedes'in yeni şampiyonu olabileceğini sezon başında çok az kişi öngörüyordu. Antonelli'nin yaşadığı zorluklar ise bir yıl öncesine, 2024 Formula 2 sezonuna kadar uzanıyordu.
Zaman zaman sıkıntılı geçen bu sezon, henüz 18 yaşındayken yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın yerine Mercedes'e getirilmesi yönündeki karara ilişkin soru işaretlerini de artırmıştı.
Toto Wolff, Antonelli'nin bu zorlu dönemleri atlatıp şampiyonluğa ulaşmasını sağlayan en önemli etkenin Mercedes'in kendisine duyduğu güven olduğunu düşünüyor.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Sky Sports F1'e konuşan Wolff, genç pilotun gelişim sürecini şöyle değerlendirdi: "Özellikle gurur duyduğum nokta şu: Başka bir takımda olsaydı, bence bu sürecin üstesinden gelemezdi."
"Çünkü Formula 2'de pek de etkileyici geçmeyen bir sezonun ardından geçen yıl da dokuz yarış boyunca puan alamadığı bir dönem yaşadı."
"Biz ise verilerimize güvendik. Onun karakterine ve potansiyeline ilişkin hislerimize güvendik."
"Şimdi birçok kişi onun hakkında 'Ne kadar büyük bir yetenek!' diyor. Ancak bu yolculuk kolay değildi. Bu süreç; yeteneği geliştirmek, ona destek olmak, ona akıl hocalığı yapmak, onu dış etkenlerden korumak ve yanında durmakla ilgiliydi."
"Sonunda kendisi de kokpitte üzerine düşeni eksiksiz bir şekilde yerine getirdi."
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- Motorsport.com Ekibi
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