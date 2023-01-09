Wolff: "Andretti'nin spora girişi harika olurdu"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Andretti'nin spora girişi hakkındaki düşüncelerini değiştirmiş gibi duruyor.
Yaklaşık 1.5 sene önce 2024 sezonunda F1'e giriş yapmayı planladıklarını açıklayan Andretti ailesi, yeni bir takım kurmaktan ziyade varolan bir takımı satın alacak gibi duruyordu; ancak Sauber ile yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından yeni bir takım takım kurmaktan başka seçenek kalmadı.
Bu konuda ciddi adımlar atan ve geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük üreticilerinden Cadillac ile ortaklık kurduklarını açıklayan Andretti'nin gride katılacağının resmileşmesi artık an meselesi.
Geçmişte spora değer katamayacak takımlara sıcak bakmadığını dile getiren ve Andretti projesine de sıcak bakmadığı düşünülen Toto Wolff, son gelişmelerin ardından fikir değiştirmiş gibi duruyor.
RacingNews365'a konuşan Wolff, "Bence Andretti harika bir marka, diğer birçok seride ne kadar rekabetçi olabileceklerini gösterdiler.
"Daha önce de söylediğim gibi, önemli olan herkesin spora ne katabileceğiyle ilgili. Eğer yarışların tanıtımına diğerleriyle aynı miktarda yatırım yapabilecek bir otomobil şirketi ve üreticisiyle birleşme sağlanıyorsa, bu spor için harika olacaktır."
"Bunun yanı sıra gösteriye nasıl bir katkı yapacağını da düşünmeliyiz. Gride katılacak Amerikalı bir takımın Amerikalı bir sürücüyle önlerde mücadele etmesi gerekiyor ve bu hepimiz için çok iyi olur."
"Bence bir garaj takımı olarak -F1'de kalan az sayıda garaj takımında gördüğünüz gibi- ayağa kalkabilmek ve başarılı olmak çok zor, nitekim hiçbir şansınız yok."
"Şu anda Sauber de dahil olmak üzere neredeyse tüm takımların stratejik ortakları var, sadece Haas ve Williams eski usül çalışmaya devam ediyorlar. Ancak uzun süredir burada olan bu iki takıma, özellikle de Williams'a inanıyorum."
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Reuters'a göre Andretti gridde istenmiyor
Andretti-Cadillac ortaklığının spora girişi artık an meselesi, ancak birçok kaynağa göre takımın varlığı mevcut takımlar tarafından istenmiyor.
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