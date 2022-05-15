Wolff: "Andretti, F1'e girmeyi hak ettiğini göstermeli"

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Andretti'nin babası Mario, şubat ayında "Andretti Global'ın" 2024'te F1'e girmek için FIA'ya başvurduğunu ve takımın, "kaynaklara sahip olduğunu ve tüm gereklilikleri karşıladığını" söyledi.

Daha sonra ise operasyonun İngiltere merkezli olarak kurulacağını ve ek olarak Andretti bayrağı altında Formula 2 ve Formula 3 takımları kurmayı planladıklarını açıkladı.

F1'in Concorde Anlaşması şartlarına göre, Formula 1'e girmek için mevcut 10 takım arasında dağıtılmak üzere 200 milyon dolarlık bir seyreltme ödemesi yapılması gerekiyor. Bu, sporun gelirini paylaşacak ekstra bir takım olacağı için diğer takımlara telafi olması adına yapılıyor.

Mario, Andretti'nin bu ücreti ödeyebileceğini ve istekli olduğunu söylese de Wolff, operasyonun F1'e değer katmaya devam edeceğini göstermesi gerektiğini söyledi.

Wolff, RacingNews365.com'dan alıntılanan haberde şunları söyledi: "Amerikan bir sürücüsü olan Amerikan bir takım olursa çok faydalı olacağına eminim."

"Fakat şu anda 10 takım var ve geliri bu 10 takım arasında bölüyoruz."

"Son 10 yılda önemli ölçüde yatırımlar yaptık. Buradaki takımlardan her biri, Formula 1 projelerine yıllar içinde muhtemelen bir milyardan fazla para koydu. Yani bunun artarak ilerlemesi gerekiyor."

"Eğer bir takım geliyorsa, asıl maliyetinden daha fazla para getireceğini nasıl gösterebilir? Çünkü 11. takımın olması, diğer herkes için %10'luk bir bölünme anlamına geliyor."

"Eğer biri bunu gösterebiliyorsa, o zaman hepimiz bunu kutlamalıyız ama bu henüz gösterilmedi."

"Bu kulağa hoş gelmeyebilir çünkü konu sayılara geliyor ancak F1'in değeri, sınırlı sayıda takım olması ve takım ekleyerek bu değeri azaltmak istemiyoruz."

Emerson Fittipaldi, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Mario Andretti Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Aynı soruya cevap veren McLaren CEO'su, daha olumlu açıklamalar yaptı.

Brown, "Toto'ya katılıyorum. On harika takım var ve 11. veya 12. takımın spora değer katması gerekiyor."

"Andretti adının Formula 1'de ve çeşitli motor sporlarında büyük bir geçmişi var ve bence bu değer getirir."

"Yıllar içerisinde spora gelip, bir veya iki yıl sonra giden bazı diğer takımlara kıyasla bu takımı, sporun gelişmesine yardımcı olduğu sürece kabul edebileceğimizi düşünüyorum."

"Güvenilir bir markaya ve doğru kaynaklara sahip güvenilir bir yarış takımı spora değer katar ve Michael'da bunu oluşturmuş gibi görünüyor. Bu açıdan destekliyoruz." dedi.

Alpine CEO'su Laurent Rossi de Andretti'yi destekledi.

Rossi, "Ben çok olumlu bakıyorum. Michael ile de konuştum."

"ABD'de de büyüyecek ve bence bu şova katkı sağlayacak. Amerikan bir takım ABD'de doğruca ilgi çekecek ve dolayısıyla gelir sağlayacak."

"Daha sonra bunun, Toto'nun bahsettiği gelir azalmasını telafi edebileceğini göstermemiz gerekiyor."

"Bence telafi edecek ama işimizi düzgün yapalım ve görelim." dedi.