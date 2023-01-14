Wolff, Andretti-Cadillac ortaklığına sıcak bakıyor
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Andretti ve Cadillac ortaklığının olumlu bir adım olduğunu düşünüyor.
Uzun süredir Andretti'nin 11. takım olarak F1'e katılabilmesi için lobi çalışmalarını sürdüren ve FIA'nın desteğini almasıyla birlikte umut bulan Michael Andretti, buna rağmen neredeyse hiçbir takımdan destek alamadı.
Takımların yeni bir takıma sıcak bakmamasının genel sebebi ise ödül parasının fazladan bir katılımcıyla paylaşmak istememeleri ve Andretti'nin spora girerken ödeyeceği 200 milyon dolarlık girişinin zararı karşılamak için yeterli olmadığını düşünmeleri.
Andretti'nin karşısında en sıkı duran isimlerden Mercedes takım patronu Toto Wolff, "Andretti harika bir isim, ancak spora gerçekten ne katabileceklerini de anlamamız gerek."
"Eğer bir üretici veya çok uluslu bir şirket F1'e katılır ve pazarlama için belli miktarda para harcayacağını gösterebilirse, bu diğer tüm takımlar için tamamen farklı bir paket sunacak." dedi.
Bu konudaki çalışmalarını da tamamlayan Andretti, kısa süre önce ABD pazarının önemli üreticilerinden Cadillac ile ortaklık kurduklarını duyurdu.
Michael Andretti, Chief Executive Officer & Chairman Andretti Autosport
Photo by: Andreas Beil
Kurulan bu ortaklık halen takımların endişelerini sıfırlamış değil, ancak hiç olmazsa -başta Mercedes olmak üzere- bakış açısının değişmeye başladığı söylenebilir.
Wolff, "Cadillac ve General Motors'un Andretti ile güçlerini birleştirmeleri kesinlikle olumlu bir gelişme."
"F1 için faydalı olabilir veya olmayabilir, ancak hiç kimse GM'nin ya da Cadillac'ın motor sporlarındaki soyağacını ve tabii ki küresel bir otomobil şirketi olarak konumunu sorgulayamaz." dedi.
Yıllarca Mercedes'in baş stratejisti olarak görev yaptıktan sonra Williams'a geçen ve kariyerinde ilk kez takım patronluğu yapmaya hazırlanan James Vowles ise F1'in Andretti ve Cadillac'ın büyümesine nasıl katkıda bulunmayı planladığını daha iyi anlaması gerektiğini söyledi.
Vowles, "Sporun büyümesine her zaman açığız, ancak bunun arkasındaki gerçek, sporun finansal olarak giderek daha başarılı olması gerektiğidir.
"Seriye kim katılırsa katılsın, diğer herkesin daha iyi bir konumda ya da en azından tarafsız bir konumda olması için bir finansal büyüme de sağlayabilmesi gerekiyor. Bence en başından beri ifade edilen de buydu."
"Andretti ve Cadillac ile ilgili pek çok güzel şey var. Sadece sporu nasıl büyüteceği, ne şekilde büyüteceği ve ne oranda büyüteceği konusunda iyi bir anlayışa sahip olmaları gerekiyor." dedi.
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