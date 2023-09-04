Wolff: "Ancak Red Bull çuvallarsa galibiyet serisi biter"

Max Verstappen İtalya Grand Prix'sinde üst üste 10. F1 zaferine imza atarak Ferrari'nin güçlü mücadelesinin üstesinden geldi ve Red Bull'un 2023'teki mükemmel istikrarını sürdürdü.

Farklı tür pistlerde daha sekiz yarış olmasına rağmen, rakipler Red Bull'un hakimiyetinin durdurulabileceği herhangi bir normal koşulun varlığına şüpheyle yaklaşıyor.

Geçen yılki Brezilya Grand Prix'sinde zafere ulaşarak Red Bull dışında yarış kazanan son takım olan Mercedes'in patronuna göre, kalan pistlerden herhangi biri Red Bull'u durdurmak için Monza'dan daha iyi bir şans sunmayacak.

Wolff, "Bence bu sezon her yarışı kazanmamak için kendilerinin çuvallaması gerekiyor."

"Ve bu arada, bu rekorun iyi bir rekor olduğunu düşünüyorum çünkü bu mükemmelliktir. Bunu başaramadık çünkü Barcelona'da [ 2016'da] iki pilotumuz birbirlerini dışarıya itti ve ardından Malezya'da bir motor arızası yaşadık." dedi.

Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

Wolff'un aralıksız kazanma rekorunun önemine atıfta bulunması, Verstappen'in Monza'da üst üste 10. galibiyetinin değerini tamamen reddetmesinin ardından geldi.

Bu konuya açıklık getiren Wolff, "Benim için bu tür rekorlar tamamen önemsiz. Mercedes'teki iyi günlerimizde üst üste kaç yarış kazandığımızı bilmiyordum. Kaç yarış kazandığınıza dair bir sayı olduğunu bile bilmiyordum."

"Bu nedenle benden böyle bir başarı hakkında yorum yapmamı istemek zor çünkü bu benim hayatım boyunca hiç önemli olmadı. Ancak sonucun kendisi, harika bir sürücünün harika bir araçla son derece yüksek bir seviyede yarıştığını gösteriyor." dedi.

Red Bull, Verstappen'in rekor kırarak üst üste 10. kez kazanmasından mutlu olsa da, henüz tüm yarışları kazanma ihtimali karşısında heyecanlanmıyor.

Takım patronu Christian Horner, Singapur'daki bir sonraki yarışın belki de sezonun en büyük zorluklarından birini sunacağını söyledi.

"Şu ana kadar 14 yarıştan 14'ünü kazandık, yani Avrupa sezonundan namağlup ayrılmak asla hayal edemeyeceğimiz bir şeydi."

"Bir grand prix kazanmak yeterince zorken, üst üste 14 ya da son 25 yarışın 24'ünü kazanmak, ekibin her bir üyesinin üzerine düşeni yaptığı anlamına geliyor."

"Bazı büyük rakiplere karşı yarışıyoruz ve her seferinde bir yarış alıyoruz. Singapur'daki bir sonraki yarış bir cadde pisti ve takvimdeki en zorlu yarışlardan biri. Geçen yıl ne kadar tehlikeli olabileceğini gördük, bu yüzden bu ivmeyi devam ettirmek için elimizden geleni yapıyoruz."

Verstappen'in galibiyet serisini sürdürmesine rağmen Wolff, Ferrari'nin Red Bull'a karşı verdiği mücadele sayesinde İtalya GP'sinin iyi bir eğlence sunduğuna inanıyor.

"Bence Ferrari'nin podyumda olması iyi bir şey ve belki de bunu biraz daha fazla hak ettiler."

"Sonunda izlerken oldukça eğlenceliydi. O esnada bazı eski anılar aklıma geldi acaba müdahale ediyor muyuz yoksa birbirlerini zorlamalarına izin mi veriyoruz? "

"Bence tifosi için harikaydı, harika bir gösteri oldu. İyi bir eğlence sundu ve burası inanılmaz bir ambiyansa sahip. Monza'dan daha iyisi olamaz."

Yardımcı editör: Megan White