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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Ana tehdit Red Bull"

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Wolff: "Ana tehdit Red Bull"
Ekleyen:
, Editör
20 Şub 2020 05:50

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Barcelona'daki ilk günün ardından kendileri için ana rakibin Red Bull olduğunu söyledi.

Mercedes, Barcelona testlerine iyi bir başlangıç yaptı ve testin ilk gününü Lewis Hamilton birinci, Valtteri Bottas'la ise ikinci bitirdi.

Ancak Red Bull gün boyunca iyi gözüken bir başka ekipti ve Max Verstappen gün boyunca 168 tur atmayı başardı.

Günün ardından konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff, Alman üretici için ana tehdidin Red Bull olduğunu söyledi.

"Mevcut kural birkaç yıldır yürürlükte ve araçlar çok daha az sorun yaşıyor. Bence bugün, son birkaç yılın en yüksek dayanıklılık seviyesini gördük."

"Mercedes olarak yeterince iyi görünmediğimiz alanlara dikkat ettik ve sabah seansının ardından Valtteri'nin yorumları olumluydu. Yol tutuş yüksekti, araç daha istikrarlı davranıyor ve genel olarak, ilk izlenimler iyi."

"Tuhaf görünebilir ama yedinci şampiyonluk gibi rakamlar pek umrumuzda değil. İşten zevk almak, gelişmek ve her seferinde yeni bir seviyeye ulaşmak daha önemli. Soru yedinci şampiyonluk değil, her hafta mümkün olduğunca iyi olmamız gerekiyor, çünkü 2021'de büyük kural değişiklikler bizi bekliyor. Bütçe sınırı, tamamen yeni teknik kurallar... Bunlar için en iyi şekilde hazırlanmak ve aynı zamanda 2020'de güçlü bir performans göstermek istiyoruz."

"Şu anda bizim için ana tehdidin Red Bull Racing düşünüyorum. Max Verstappen'in tarihteki en genç dünya şampiyonu olma şansı var ve hiç şüphesiz Helmut Marko ile Red Bull Racing'deki herkes bunun için çok çalışacak. Red Bull Racing'in maksimum odağa sahip olduğuna eminim."

"Bana öyle geliyor ki, testlerin sadece ilk günü geride kalsa bile, siz on ay ileri bakmaya çalışıyorsunuz! Yedinci şampiyonluk hakkında konuşmayacağım. Lewis takımda çok rahat, onunla çalışmayı seviyoruz. Temelde Mercedes'ten ayrılmak için sebeplere sahip olabileceğini düşünmüyorum. Bu, yedinci şampiyonluğunu alıp almayacağına bağlı değil."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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