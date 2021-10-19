Wolff, Amerika'da "eğlenceli" bir yarış bekliyor

Turbo hibrit motorlar dönemindeki en zorlu yılını geçiren Mercedes, bu yıl galibiyet almakta zorlanmıştı. Fakat yaz arasından sonra işler tersine dönmeye başladı ve Alman üretici, Rusya'dan sonra Türkiye'yi de kazanarak pozitif bir ivme yakaladı.

Şimdi Austin yarışı var ve burası da her zaman Mercedes'in kalelerinden birisi oldu.

COTA yarışı öncesi konuşan Toto Wolff şöyle dedi: "Son yarış Türkiye'de, daha önce yakaladığımız performans ivmesinin devam ettiğini görmek cesaret vericiydi. Bir süredir arka arkaya yarış kazanamamıştık. Bu yüzden doğal olarak İstanbul'dan döndüğümüzden beri fabrikadaki ruh hali çok iyi."

"Bu yarış aynı zamanda Brixworth'ün 1997'den bu yana kazandığı 200. zaferdi. Bu, dikkat çekici bir başarı ve güç ünitesi departmanındaki herkesin tutkusunun ve ortaya koyduğu sıkı çalışmanın bir kanıtı."

"Valtteri, İstanbul'daki ıslak zeminde baskın bir performans sergiledi ve bu yılki ilk galibiyetini aldı. Kusursuz bir sürüştü ve en başından beri yarışı kontrol altında götürdü. Sezonun son kısmına girerken hem bizim hem de onun için önemli bir destekti ve takımlar şampiyonadaki liderliğimizi artırmamıza yardımcı oldu."

"Lewis, Türkiye Grand Prix'sinde benzer bir motor değişikliğiyle Max'in Rusya'daki bir önceki yarışta kaybettiğinden bir puan daha fazla kaybetti ve bununla yaşayabiliriz. Bir yarışın ortasındayken her zaman daha fazla sıra kazanmak ve puan almak istersiniz. Yarışçılar olarak bizler böyleyiz ve bu tür bir rekabette başka bir şey istemezdik."

"Bu sezon o kadar çok beklenmedik olay ve dönüm noktası oldu ki bu hafta sonu Teksas'ta karşımıza çıkacak her şeye tepki vermeye hazırız. 2019'dan beri ilk kez Austin'e döneceğimiz için heyecanlıyız. Burası her zaman takvim için popüler bir yer oldu ve tüm tutkulu Amerikan taraftarları görmek için sabırsızlanıyoruz."

"COTA, sürücüler için eğlenceli bir pist. Gerçekten hızlı ve akıcı virajları var. Ayrıca bazı teknik bölümler ve geçiş fırsatları da var. Yani her şeyden biraz var ve yarış için harika bir pist. Bu yüzden eğlenceli bir Grand Prix olacağına eminim."