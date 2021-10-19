Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Latifi, Russell’ı bir referans olarak görmeyi özleyecek
Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Wolff, Amerika'da "eğlenceli" bir yarış bekliyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes patronu Toto Wolff, Amerika Grand Prix'sinin eğlenceli geçmesini bekliyor ve son yarışlardaki ivmenin devam etmesini umuyor.

Wolff, Amerika'da "eğlenceli" bir yarış bekliyor

Turbo hibrit motorlar dönemindeki en zorlu yılını geçiren Mercedes, bu yıl galibiyet almakta zorlanmıştı. Fakat yaz arasından sonra işler tersine dönmeye başladı ve Alman üretici, Rusya'dan sonra Türkiye'yi de kazanarak pozitif bir ivme yakaladı.

Şimdi Austin yarışı var ve burası da her zaman Mercedes'in kalelerinden birisi oldu.

COTA yarışı öncesi konuşan Toto Wolff şöyle dedi: "Son yarış Türkiye'de, daha önce yakaladığımız performans ivmesinin devam ettiğini görmek cesaret vericiydi. Bir süredir arka arkaya yarış kazanamamıştık. Bu yüzden doğal olarak İstanbul'dan döndüğümüzden beri fabrikadaki ruh hali çok iyi."

"Bu yarış aynı zamanda Brixworth'ün 1997'den bu yana kazandığı 200. zaferdi. Bu, dikkat çekici bir başarı ve güç ünitesi departmanındaki herkesin tutkusunun ve ortaya koyduğu sıkı çalışmanın bir kanıtı."

"Valtteri, İstanbul'daki ıslak zeminde baskın bir performans sergiledi ve bu yılki ilk galibiyetini aldı. Kusursuz bir sürüştü ve en başından beri yarışı kontrol altında götürdü. Sezonun son kısmına girerken hem bizim hem de onun için önemli bir destekti ve takımlar şampiyonadaki liderliğimizi artırmamıza yardımcı oldu."

"Lewis, Türkiye Grand Prix'sinde benzer bir motor değişikliğiyle Max'in Rusya'daki bir önceki yarışta kaybettiğinden bir puan daha fazla kaybetti ve bununla yaşayabiliriz. Bir yarışın ortasındayken her zaman daha fazla sıra kazanmak ve puan almak istersiniz. Yarışçılar olarak bizler böyleyiz ve bu tür bir rekabette başka bir şey istemezdik."

"Bu sezon o kadar çok beklenmedik olay ve dönüm noktası oldu ki bu hafta sonu Teksas'ta karşımıza çıkacak her şeye tepki vermeye hazırız. 2019'dan beri ilk kez Austin'e döneceğimiz için heyecanlıyız. Burası her zaman takvim için popüler bir yer oldu ve tüm tutkulu Amerikan taraftarları görmek için sabırsızlanıyoruz."

"COTA, sürücüler için eğlenceli bir pist. Gerçekten hızlı ve akıcı virajları var. Ayrıca bazı teknik bölümler ve geçiş fırsatları da var. Yani her şeyden biraz var ve yarış için harika bir pist. Bu yüzden eğlenceli bir Grand Prix olacağına eminim."

Biletler
paylaşım
yorumlar
Latifi, Russell’ı bir referans olarak görmeyi özleyecek

Önceki haber

Latifi, Russell’ı bir referans olarak görmeyi özleyecek
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Verstappen: "Honda ile olan ilişkimiz, Renault'dan farklı" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Verstappen: "Honda ile olan ilişkimiz, Renault'dan farklı"

Giovinazzi: "Bunların son yarışlarım olmasını istemiyorum" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Giovinazzi: "Bunların son yarışlarım olmasını istemiyorum"

Vettel: "Austin'de geri dönmeliyiz" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Vettel: "Austin'de geri dönmeliyiz"

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton: “Yardımcı olacaksa kariyerimden vazgeçebilirim”
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Yardımcı olacaksa kariyerimden vazgeçebilirim”

Schumacher'in performansı, Williams'ı "hayran bıraktı"
Formula 1 Formula 1

Schumacher'in performansı, Williams'ı "hayran bıraktı"

Verstappen: "Honda ile olan ilişkimiz, Renault'dan farklı"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Honda ile olan ilişkimiz, Renault'dan farklı"

Toprak: "Motosikletteki 'titreşimler' üçüncü galibiyeti almamı engelledi"
World Superbike World Superbike

Toprak: "Motosikletteki 'titreşimler' üçüncü galibiyeti almamı engelledi"

Rosberg: "Hamilton, yetenek açısıdan tüm zamanların en iyisi"
Formula 1 Formula 1

Rosberg: "Hamilton, yetenek açısıdan tüm zamanların en iyisi"

Honda, 2026 Formula 1 motor projesinde yer almayacak
Formula 1 Formula 1

Honda, 2026 Formula 1 motor projesinde yer almayacak

Suudi Arabistan GP'de, yerel geleneklere göre giyinmek zorunlu olacak
Formula 1 Formula 1

Suudi Arabistan GP'de, yerel geleneklere göre giyinmek zorunlu olacak

F1 2022 kurallarıyla beraber büyük yenilikler yapılamayacak
Formula 1 Formula 1

F1 2022 kurallarıyla beraber büyük yenilikler yapılamayacak

Son Haberler

Wolff, Amerika'da "eğlenceli" bir yarış bekliyor
Formula 1 Formula 1

Wolff, Amerika'da "eğlenceli" bir yarış bekliyor

Latifi, Russell’ı bir referans olarak görmeyi özleyecek
Formula 1 Formula 1

Latifi, Russell’ı bir referans olarak görmeyi özleyecek

Verstappen: "Honda ile olan ilişkimiz, Renault'dan farklı"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Honda ile olan ilişkimiz, Renault'dan farklı"

Austin'deki tümsekler, Amerika GP hafta sonunu "karıştıracak"
Formula 1 Formula 1

Austin'deki tümsekler, Amerika GP hafta sonunu "karıştıracak"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.