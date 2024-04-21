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Formula 1 Çin GP

Wolff: "Altıncılık ve dokuzunculuk, bizim standartlarımızda sonuçlar değil"

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, Çin GP'de aldıkları sonuçtan pek memnun olmadığını söyledi.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sprint formatının uygulandığı Çin'de Mercedes, kısa yarışta Lewis Hamilton'ın aldığı ikincilikle cesaretlense de, ana yarışta George Russell ile altıncı, ayar değişikliğinin ardından sıralamalarda 18. olan Lewis Hamilton ile 9. oldu.

Wolff, sprint yarışındaki ikincilikten mutlu olsa da, yarış sonucundan duyduğu hayal kırıklığını saklamadı.

Wolff, "Yarışın sonucu yeterince iyi değil. Dün sprint yarışında elde ettiğimiz ikincilikle küçük bir başarı elde ettik. Ancak altıncılık, dokuzunculuk hiç de bizim standartlarımızda değil. Şimdi neden böyle olduğuna dair başka bir neden bulabilirsiniz ama aracı kesinlikle yanlış ayarladık. Ayrıca Lewis o kadar yanlış bir gelişim yönü belirledi ki araç virajları dönemiyordu. Ama her hafta sonu bir açıklama var, aracımız yeterince iyi değil. Şimdi Miami'de araca bir şeyler koyacağız ve nasıl çalıştığını göreceğiz. Böyle sonuçlardan sonra bile her zaman ayağa kalkmak zorundasınız." dedi.

Güncellemelerin yönünü kimin belirlediğinin sorulması üzerine Wolff, "Gerçek şu ki, otomobilin geliştirilmesinde sürücünün rolü her zaman büyük ölçüde abartılıyor. Yılda bir kez gelecekteki araç gelişimi için girdi sağlanıyor ve ardından yıl boyunca sadece aracın nasıl sürüldüğüne dair geri bildirim veriliyor. Bu açıdan, on iki ay sonra başka bir takıma giden bir mühendisi kaybetmek, bir sonraki hafta takım değiştiren bir sürücüden daha kötüdür. Dışarıya çok fazla bilgi akışı olmuyor." şeklinde cevap verdi.

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, wave at the crowds during the driver introduction

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, wave at the crowds during the driver introduction

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Wolff, 2013'te Mercedes'in takım patronu olmasının ardından 2022'den bu yana Mercedes'in çöküşünü tersine çeviremedi. Bu süreçte ne kadar zorlandığının sorulması üzerine Wolff, "Hepimiz bu işi yapabileceğimiz konusunda kendimizi çimdiklemeliyiz. Formula 1'i Mercedes için yapıyoruz. Ama ofise ya da işe giden herkes her gün bunun ne kadar harika olacağı konusunda mutlu değil. Şu anda bizim için biraz zor bir dönem. Gerçek bu ve biz daha iyisini yapmak istiyoruz. Kendi beklentilerinizi karşılayamazsanız, bu zor olur." şeklinde konuştu.

Wolff son olarak 2025 sürücü kadrosu çalışmaları hakkında konuştu ve hiçbir şeyin netleşmediğini söyledi: 

"Hayır, henüz değil. Şu anda bazı ilginç görüşmeler yapılıyor, kısa ve uzun vadede ilginç seçenekler var. Bu kesinlikle çok heyecan verici. Gelecek yıl yeni bir sürücüyle yeni bir döneme girmeyi dört gözle bekliyorum. Lewis on iki yıl boyunca bizimle birlikte oldu ki bu bir sürücünün bir takımla en uzun süre birlikte olduğu süre. Bu inanılmaz bir şey. Şimdi bir tazeleme olacak."

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Abdullah Çelik
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Abdullah Çelik
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