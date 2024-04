Wolff: "Altıncılık ve dokuzunculuk, bizim standartlarımızda sonuçlar değil"

Sprint formatının uygulandığı Çin'de Mercedes, kısa yarışta Lewis Hamilton'ın aldığı ikincilikle cesaretlense de, ana yarışta George Russell ile altıncı, ayar değişikliğinin ardından sıralamalarda 18. olan Lewis Hamilton ile 9. oldu.

Wolff, sprint yarışındaki ikincilikten mutlu olsa da, yarış sonucundan duyduğu hayal kırıklığını saklamadı.

Wolff, "Yarışın sonucu yeterince iyi değil. Dün sprint yarışında elde ettiğimiz ikincilikle küçük bir başarı elde ettik. Ancak altıncılık, dokuzunculuk hiç de bizim standartlarımızda değil. Şimdi neden böyle olduğuna dair başka bir neden bulabilirsiniz ama aracı kesinlikle yanlış ayarladık. Ayrıca Lewis o kadar yanlış bir gelişim yönü belirledi ki araç virajları dönemiyordu. Ama her hafta sonu bir açıklama var, aracımız yeterince iyi değil. Şimdi Miami'de araca bir şeyler koyacağız ve nasıl çalıştığını göreceğiz. Böyle sonuçlardan sonra bile her zaman ayağa kalkmak zorundasınız." dedi.

Güncellemelerin yönünü kimin belirlediğinin sorulması üzerine Wolff, "Gerçek şu ki, otomobilin geliştirilmesinde sürücünün rolü her zaman büyük ölçüde abartılıyor. Yılda bir kez gelecekteki araç gelişimi için girdi sağlanıyor ve ardından yıl boyunca sadece aracın nasıl sürüldüğüne dair geri bildirim veriliyor. Bu açıdan, on iki ay sonra başka bir takıma giden bir mühendisi kaybetmek, bir sonraki hafta takım değiştiren bir sürücüden daha kötüdür. Dışarıya çok fazla bilgi akışı olmuyor." şeklinde cevap verdi.

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, wave at the crowds during the driver introduction

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images