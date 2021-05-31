Wolff, alt yaş kategorilerinde yarışmanın mevcut maliyetlerinin ''saçma'' olduğunu düşünüyor

Hamilton, belediye evlerinin bulunduğu Stevenage'da büyümüş ve babası onun erken karting kariyerinde gerekli olan harcamaları karşılayabilmek için gerektiğinde birkaç işte birden çalışmıştı.

Geçtiğimiz günlerde İspanyol medya kuruluşu AS'a konuşan 7 kez dünya şampiyonu, F1'in ''milyarder çocukları kulübüne'' döndüğünü söylemiş ve şunları eklemişti: "Eğer kariyerime işçi sınıfındaki ailemle yeniden başlasaydım, şu an burada olamazdım çünkü diğerlerinin benden çok daha fazla para olurdu."

"Bunu değiştirmek için çalışmalıyız ve bu sporu herkes için ulaşılabilir yapmalıyız. Hem zengin insanlar için hem de daha mütevazi şartlarla gelenler için."

Mevcut griddeki 3 sürücünün -Lance Stroll, Nicholas Latifi, Nikita Mazepin- babası milyarder. Geri kalan sürücülerin çoğu ise ya üreticilerden ya da sponsorlardan destek alarak motor sporlarının zirvesine çıkmak için gereken ücretleri ve masrafları karşılayabildiler.

Mercedes F1 takım patronu Wolff, her sürücünün kendine has bir hikayesi olduğunu ancak spordaki maliyetlerin düşürülmesi gerektiği konusunda Hamilton'a katıldığını belirtti.

Konu hakkında konuşan Wolff, ''Bu sporu ilgi çekici yapan şey, pist üstündekilere ek olarak pist dışında da herkes için güzel hikayeler sağlaması."

"Pilotlar her zaman farklı geçmişlerle spora geldiler. Her zaman olmasa da [çoğunlukla], herkesin kendi hikayesi ve başa çıkması gereken sorunları oluyor."

"Daha prestijli bir arka plandan gelenlerin de hiç zorluk çekmediği konusunda şüpheliyim. Onlar da kendi içlerindeki problemlerle savaşıyor."

"Bence bu konuda yapabileceğimiz şey sporun temel parçalarının maddi açıdan daha uygun yapılması olur. Böylelikle finansal destek bulamayan çocuklar, alt formula serilerinde başarılı olabilir."

"Bütün büyük F1 takımlarının; iyi bir go-kart sezonunu 250.000, F4 sezonunu 500.000 ve bir F3 sezonunu 1 milyon euro kadar pahalı yapmak yerine böyle çocukları bulması gerekiyor."

"Bu [meblağlar] saçma ve bunun durması gerek çünkü herkesin bu spora erişebilmesini istiyoruz. Bence maliyetleri düşürerek, go-kart'a ilgi duyan daha çok çocuğa erişim sağlamalıyız ve [onlara] daha düşük bütçelerle yarışma fırsatını vermeliyiz." dedi.

Nico Rosberg ve Lewis Hamilton Fotoğraf: Пресс-служба Chiesa Corse