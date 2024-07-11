Wolff: "Alonso'yu Mercedes için düşündük ama buraya gelme niyeti yoktu"

Mercedes patronu Toto Wolff, gelecek sezon Lewis Hamilton'ın yerine geçmesi için düşündükleri adaylardan birisinin Fernando Alonso olduğunu açıkladı.

Fakat iki kez Formula 1 şampiyonu Alonso, sezon başındaki formlara bakarak Brackley merkezli takıma katılma ihtimaliyle ilgilenmedi.

Motorsportweek'in haberine göre Wolff, "Elbette yılın başında Fernando Alonso'yu takıma getirme seçeneğiyle ilgilendik."

"Fakat o sırada Mercedes için yarışmakla ilgilenmiyordu."

"Ayrıca kendisine Aston Martin'de uzun vadeli bir sözleşme teklif edildi."

"O zamanki durum tam olarak buydu."

Alonso'nun 2014-2020 yılları arasında hakimiyetinde olduğu dönemde Mercedes'i kullanmayı düşündüğü biliniyordu ancak Alman üretici firma Alonso'ya hiçbir zaman teklif götürmedi.

Wolff, Alonso'nun 2007'de McLaren'da Hamilton'la birlikte geçirdiği çalkantılı sezonun ve Spygate skandalının bunu mümkün kılmadığını söyledi.

"McLaren olaylarından sonra Mercedes'e imza atabileceğini sanmıyorum."

"Dieter Zetsche, önce McLaren'da ve sonrasında Mercedes'te görev yaptı. Yani o kapı zaten kapalıydı."