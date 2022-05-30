Wolff, Alonso'nun "Formula 2 temposunda gitmesini" eleştirdi

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Lewis Hamilton, Mick Schumacher'in kazası nedeniyle gerçekleşen kırmızı bayrak periyodunun ardından yarış yeniden başladığında, Fernando Alonso'nun hemen arkasında sekizinciydi.

Birkaç tur boyunca Alpine pilotunu vites kutusuna değecek kadar yakın bir mesafeden takip eden Hamilton, oldukça düşük bir tempoda ilerleyen rakibini geçemedi ve beşinciliğe kadar tırmanabilme şansını yitirdi.

Yarış sonrası durumdan memnun olmayan Wolff, "Bir pilotun beş saniye daha yavaş turlar atması, Formula 2 temposunda ilerlemek gibi bir şey."

"Monaco mükemmel bir yer ve burada olmak her zaman harika."

"Ancak pilotların beş saniye daha yavaş gidebildiği ve araçların yine de geçiş yapamayacağı bir döngünün içindeyiz. Bu döngüyü kırabileceğimiz bir pist düzeni olup olmadığına bakmalıyız." dedi.

Alonso'nun hızının, Esteban Ocon ile yaptığı ve Alp sürücüsüne beş saniye ceza aldığı önceki savaşıyla birleştiğinde, Hamilton'a o gün elde ettiği P8'den daha iyi bir bitişe mal oldu.

"Hamilton çok daha iyi bir sonuç elde edebilirdi. Yarışın ilk kısmında Esteban ile bir olay da yaşamıştı -ki Esteban bu olaydan ceza da aldı.

"Eğer tüm bunlar yaşanmasaydı Lando'nun pit stop aralığını engelleyebilir, hatta Lando ve George ile mücadeleye girebilirdi. Bunu yapabilecek kadar hızlıydı."

"Kural kuraldır, söylenecek bir şey yok. Monaco'da pist pozisyonunun her şey demek olduğunu gördüğümüz bir diğer ders oldu."

Fernando Alonso, Alpine A522, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Kırmızı bayrak periyodunun ardından yavaş bir tempo tutturan ve bir noktada Norris'in 33 saniye gerisine kadar düşen Alonso ise lastiklerini koruduğunu ve hızlanmaya başladığında Hamilton'ın onunla aynı tempoyu yakalayamadığını söyledi.

Alonso, "Çok fazla lastik korumak zorunda kaldık."

"Orta hamurun aracımıza çok fazla zarar verebileceğine dair bazı endişelerimiz vardı, dolayısıyla ilk 10 veya 15 turda lastiklere çok dikkat ettim."

"Bundan sonra Esteban'ın 5 saniyelik bir boşluk bırakması gerektiğini söylediklerinde gaza bastım ancak bu noktada Hamilton daha fazla zorlamak istemedi ve Esteban'ı arkasında tuttu. " dedi.

Temposunun Hamilton'ı hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen Alonso, bunun "kendi sorunu olmadığını" ve olduğunu ve Mercedes'i savunmanın "son derece kolay olduğunu" da ekledi.