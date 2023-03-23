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Wolff: "Alonso'nun cezası aceleye getirildi, tıpkı Abu Dhabi'de yaşananlar gibi"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Fernando Alonso'nun sonradan geri alınan cezasının tıpkı 2021 Abu Dhabi'deki kararlar gibi aceleye getirildiğini söyledi.

Altay Gök
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Wolff: "Alonso'nun cezası aceleye getirildi, tıpkı Abu Dhabi'de yaşananlar gibi"
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Son birkaç senedir tutarsız kararlara imza atan FIA, Suudi Arabistan GP'sinde de oldukça tartışılacak bir kararla yine tartışmaların odağındaydı.

Yarışın başında doğru grid pozisyonuna oturmadığı için beş saniye ceza alan Fernando Alonso, cezasını tek pit stop'u esnasında çekti.

Damalı bayrağı üçüncü sırada gören Alonso, podyum seremonisinin ardından FIA'nın kendisine takımın ceza prosedürünü düzgün uygulamaması nedeniyle 10 saniye ceza verdiğini ve podyumu George Russell'a kaybettiğini öğrendi.

Aston Martin'in itirazı sonucu birkaç saat sonra ceza geri alındı, FIA ise "acele kararlar aldığı" gerekçesiyle eleştirildi.

Acele kararların zamanında kendilerini de yaktığını belirten Toto Wolff ise durumu 2021 Abu Dhabi GP'sinde olanlara benzetiyor.

Channel 4'e konuşan Wolff, "Her şeyden önce ceza çok acımasızdı, Fernando ve Aston Martin saf sürüş performansıyla podyumda olmayı hak ediyordu."

"Kurallara bakmalı ve değiştirebileceğimiz bir şey olup olmadığını görmeliyiz çünkü bu onun yarışını etkilemedi."

"FIA'nın çok hızlı davranıp yanlış bir şey yapmasındansa doğru kararlar almasını tercih ederim."

"2021'de bunun kurbanı olduk, her şey eğlenceye bağlandığı için hızlı bir karar alındı ve bu en gridin en büyük pilotunu şampiyonluktan mahrum bıraktı."

"Dolayısıyla gerekirse podyuma çıkmamayı ve sonrasında doğru sonucu almayı tercih ederim."

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