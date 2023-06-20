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Wolff: "Alonso, drama yaratma konusunda iyidir"

Eski McLaren takım arkadaşları Lewis Hamilton ve Fernando Alonso, Kanada Grand Prix'sinde pit alanında çarpışmanın eşiğinden döndü.

Zeynep Taş
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Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG arrives in the paddock

Hamilton, startta Alonso'yu geçerek Max Verstappen'in ardındaki yerini aldı.

Yedi kez Dünya Şampiyonu olan pilot, George Russell'ın kazası sebebiyle çıkan güvenlik aracı ardındaki ilk pit stopa kadar yerini korudu.

Aston Martin Alonso'nun pitini ilk olarak tamamladı ve ardından Mercedes'in pitinden ayrılan Hamilton, eski takım arkadaşının yoluna çıktı.

Alonso anında takım telsizine, çarpışmayı önlemek için frene basmak zorunda kaldığını belirtti ve FIA olayla ilgili bir soruşturma başlattı. Ancak herhangi bir ceza çıkmadı.

Hamilton, Aston Martin'in daha üstün olduğu yarış pistinde Alonso'yu durduramadı. Alonso'nun zaman zaman AMR23'ün fren sıcaklıklarını yönetmek zorunda kalması nedeniyle finişte aralarındaki fark yalnızca beş saniyeye düştü.

Pit şeridinde yaşanan olayla ilgili olarak Wolff, "Bu biraz dramatikti."

"Alonso direksiyonu biraz salladı ve frenlere biraz dokundu. Ardından 'Neredeyse ona çarpıyordum' çığlıkları... Drama yaratma konusunda her zaman oldukça iyidir." dedi.

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