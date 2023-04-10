Wolff, Allison'ın daha büyük bir rol üstleneceğini yalanladı!

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Son haftalarda James Allison'ın 2023 projesinde daha aktif bir rol üstlendiği hatta tam zamanlı olarak çalıştığı yorumları yapıldı.

Bundan kısa bir süre sonra Mercedes, yarış değerlendirme videosunda Allison'a yer vererek bu iddiaları doğruluyor gibiydi.

Fakat şimdi durumun böyle olmadığı ortaya çıktı. İngiliz mühendis, zamanının büyük kısmını motor sporlarıyla ilgisi olmayan Ineos Britannia projesinde harcıyor.

Wolff, Allison'ın görevi hakkında bilgi verdi ve deneyimli mühendisin esas olarak yat projesinde yer aldığını ve stratejik planlamaya dahil olduğunu vurguladı.

Wolff, ,"James takımın işlerine dahil olmuyor ama -takımın- uzun vadeli stratejisinin tartışılmasıyla ilgili süreçte aktif rol oynuyor."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Yine de şu anda zamanını America's Cup yat takımı Ineos Britannia'ya ve yenilikçi bir yaklaşım gerektiren diğer programlara ayırdığını söyleyebilirim." dedi.

Wolff ayrıca, Allison'a sezona beklenenden daha kötü başlayan bir takımı düzeltme görevini vermenin akıllıca olmadığını da ekledi.

"James organizasyonumuzda çok önemli bir figür olmaya devam ediyor. Fakat şu anda karşılaştığımız zorluklar söz konusu olduğunda, bunların düzeltilmesinden tek bir kişinin sorumlu olması gerektiğini düşünmüyorum."

"Doğru niteliklere sahip daha fazla insanı işe dahil etmeli ve rollerini doğru şekilde belirlemeliyiz,"