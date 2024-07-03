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Formula 1 Avusturya GP

Wolff: "Allison'un bir slaytı takımda büyük bir adım atılmasını sağladı"

Toto Wolff, James Allison'un Mercedes toplantısında hazırladığı bir slaytın takımda bir aydınlanmaya sebep olduğunu düşünüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Basın Toplantısı Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG F1 Takımı

Basın ToplantısıToto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG F1 Takımı

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Formula 1'in yer etkili aerodinamik araçlarını anlamakta zorlandığı iki yılın ardından Mercedes, Monako Grand Prix'sinde yeni ön kanat tanıttı.

Bir yarış sonra Montreal'de her iki araçta da bu ön kanat takılıydı. Mercedes, 2024 sezonunun en iyi sonuçlarını elde ederek üçüncü ve dördüncü oldu. Avusturya'da ise 2022 yılından bu yana ilk galibiyetini elde etti.

Aslında Allison, Mercedes'in ileriye dönük yolu daha önce görmesi gerektiğine o kadar inanıyordu ki Wolff, bunu bir ekip toplantısında sunulan bir slayta bile yazdığını söylüyor.

Wolff,  Martin Brundle'a verdiği demeçte, "Allison'ın bir slaytında 'Biz gerizekalı mıyız?' diye bir sayfa vardı."

"James sert sözler söylemekte her zaman iyidir. Tüm personelin katıldığı bir toplantıda bunu büyük bir slayta yazdı."

"Bence o an, ekibin bu yeni nesil araçları geliştirirken neyin yanlış olduğunu anlama konusunda büyük bir adım attığı andı."

James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG F1 Team, in the Team Principals Press Conference

James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG F1 Team, in the Team Principals Press Conference

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes'in yeni ön kanadının takım için bir atılım olarak düşünüldüğü konusunda Wolff, güncellemenin bundan daha fazlası olduğunu kabul ediyor.

"Formula 1  fizikle ilgilidir, mistik değildir."

"Yani bir mühendis her zaman 'bu çok basit, sadece aracın fiziğini değiştirmeniz gerekiyor' diyecektir."

"Ama gerçek şu ki, kararları alan insanlardır ve ben 2021'de yapımızın ve aldığımız kararların kısmen yanlış olduğuna inanıyorum."

"Bunu iyi bir ekiple düzelttik. Yapıyı değiştirdik, bazıları takımdan ayrılırken bazıları da katıldı."

"Toplantılarımızın düzenlenmesi, sürecin nasıl işlediği gibi konularda çok titiz davrandık ve bence ileriye doğru bu adımı atmamızın ana nedeni de bu."

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