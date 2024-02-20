Wolff: "Allison sözleşme imzaladı ve daha fazlası da gelecek"

Geçtiğimiz ay Mercedes, James Allison ile uzun vadeli yeni bir anlaşma imzaladığını doğrulamıştı. İngiliz mühendis geçtiğimiz sezon bir süre ayrı kaldığı görevine geri dönmüştü.

Allison'ın bir önceki regülasyon döneminde Mercedes'in en baskın araçlarından bazılarının tasarım ve geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştı. Takım patronu Toto Wolff Allison'ın sözleşmesinin güvence altına alınmasının Brackley merkezli takıma istikrar kattığını söyledi.

Allison'ın yeni W15'teki felsefe değişikliği için Mercedes'in teknik yönünün kontrolünü üstlenmesiyle birlikte Wolff, Alman yayın organı AutoBild'e Allison'ın imzasının buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu ve pek çok üst düzey yöneticinin geleceklerini Mercedes'e adadığını söyledi.

Allison'ın uzun dönem sözleşme imzalaması sorulduğunda Wolff, "James büyük bir lider. Geçmişte de öyleydi ve gelecekte de öyle olmaya devam edecek."

"Onun sözleşmesini çok uzun bir süre için uzatarak takımın tepesinde istikrar sağladık."

"Ancak orta ve uzun vadede sözleşme imzalayan çok değerli başka isimler de var ve daha fazlası da gelecek."

"Gelecekte nasıl bir organizasyona sahip olmak istediğimizi gerçekten anlamaya çalıştığımızı düşünüyorum ve bunu taviz vermeden yapabildiğimiz için mutluyum." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes, George Russell, Mercedes, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG Fotoğraf: Mercedes AMG

Wolff'un kendisine ve kendi geleceğine gelince, Avusturyalı takım patronu 2023 sezonundan sonra medyaya yaptığı açıklamada, yakın zamanda kendi tarafında takım patronluğu görevinden geri adım atmaya niyeti olmadığını söyledi.

Wolff, "Hâlâ takıma katkıda bulunabileceğimi düşünüyorum."

"Bazen çok duygusal olmama rağmen sanırım bu beni kendimi sağlam tutmamı sağlıyor."

"Ama beni o kadar iyi tanıyorlar ki, pazar gecesi bu zor anları yaşıyorum."

"Hayır, katkıda bulunabilirim. Ne yazık ki, takım patronu ve CEO'su olmak için önemli olduğuna inandığım tüm bu faktörlere, daha fazla enerjiye, daha fazla beceriye sahip olduğunu düşündüğümü söyleyebileceğim birini bulamadım." dedi.

Wolff, F1 takımının yüzde 33'lük hissesine sahip olmakla birlikte, takım şu anki yeniden yapılanma aşamasından geçerken organizasyondaki kendi rolünün değişmeyeceğini söyledi.

Wolff, "Bir ortak olarak her zaman bu takımın bir parçası olacağım. Ancak takım yöneticisi ve genel müdür olarak elimden gelen katkıyı yapabileceğimi hissediyorum."

"Geçen yıl bana geliştirebileceğim alanlar hakkında düşünme fırsatı verdi. Bu bana gelecek yıllar için bir perspektif kazandırması açısından önemliydi. Organizasyonun üst kademelerinde netlik var ve bu istikrar takıma güven verecektir." dedi.

İki yıl boyunca şampiyonluk mücadelesi veremeyen Mercedes, Allison'ın sürecin başından itibaren tasarım ve geliştirmeyi denetlemesiyle birlikte W15 için alınan yeni yönün takımın şampiyonluk mücadelesine tekrar katılmasını sağlayacağını umuyor.

Lewis Hamilton, Mercedes W15 Fotoğraf: Mercedes AMG

Bu bağlamda Wolff, son iki yılın toparlanmaya çalışan bir takım için değerli bir motivasyon ve enerji kaynağı olabileceğini söyledi.

Wolff, "Bir deyim der ki: Acı çekersen unutmazsın"

"Geçtiğimiz iki yılın bazı alanlarda yeniden yolumuzu bulmamıza ve kendimizi yeniden keşfetmemiz açısından önemli olduğuna inanıyorum."

"Hiçbir spor takımı katıldığı her şampiyonayı kazanamamıştır. Bu bir gerçek. Bence çok şey yaptık ama işlerin daha da zorlaşacağı bir zamanın geleceğini de biliyorduk. 2022 ve 2023'te tam da böyle oldu. Ancak bu aynı zamanda takımdaki tüm iyi şeyleri bir kenara atmadan değişmeniz gerektiği anlamına da geliyor. İyi kısımları korumak ve geliştirmeniz gereken şeyler üzerinde çalışmak istiyorlar."

"Bu yaklaşım asla kolay değildir. Ancak ilerleme kaydettik ve W15 ile bir sonraki adımı atmayı dört gözle bekliyoruz. Bu kolay bir yol olmayacak. Ancak tökezlersek tekrar ayağa kalkıp devam edeceğiz." dedi.