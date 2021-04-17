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Formula 1 / Son dakika

Wolff: ‘’Allison takım patronu olmak istemiyor’’

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Mercedes takım patronu Toto Wolff, James Allison'ın takım patronu olmak istemediğini dile getirdi.

Wolff: ‘’Allison takım patronu olmak istemiyor’’

Geçtiğimiz hafta, Allison’ın 1 Temmuz’dan itibaren takımın yeni CTO’su olarak göreve başlayacağı duyurulmuştu. Bazıları bu terfiyi, Allison’ın takım patronu olması planının ilk hamlesi olarak gördü.

Wolff, geçtiğimiz aylarda bu pozisyonun kendine zarar vermeye başladığını dile getirmişti ve  söylentiler de buna dayandırılarak ortaya atıldı.

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Wolff, geçen sene yerine geçebilecek isimleri gözden geçirmişti ve bu sene de takım patronu olarak görevine devam etme kararı almıştı. Avusturyalı iş adamı, yakın gelecekte bu görevi bırakacağını kabul etse de bu görevin Allison’a gitmeyeceğini belirtti.

Konu hakkında konuşan Wolff: ‘’Eğer her şeye bakarsanız, o bu görevi kesinlikle yapabilecek kapasitede. Ayrıca organizasyonumuz içindeki insanlar ona fazlasıyla saygı duyuyor.’’

‘’Fakat durum oldukça basit. Takım patronluğu farklı yetenekler gerektiriyor. O da ‘Hayır, hayır teşekkürler.’ dedi.’’

‘’James ve ben her gün birçok kez konuşuyoruz.  O, CTO olmadan önce de Mercedes Motorsport ve Mercedes Grand Prix’nin strateji bölümünde tamamıyla koordine olmuş şekilde çalışıyorduk."

"Bundan bir iki sene önce onunla Mercedes’teki takım patronluğu rolünün geleceği hakkında konuşmuştuk. O, bu işin ona göre olmadığı konusunda oldukça açıktı. Ben de o günden beri kimin bu görevi hak ettiği hakkında düşünüyorum. Ortalıkta neler döndüğünü, kimin iyi çalıştığını gözlemliyorum ki sonunda bu çılgınlıktan (görevimden) uzaklaşabileyim.’’ ifadelerini kullandı.

Wolff, Allison’ın CTO rolü için ideal kişi olduğunu ve teknik direktörlük görevinde onun yerini alacak Mike Elliott’ın da kendi rolüne gayet iyi uyduğunu belirtti.

Wolff, ‘’James, bu takımın en önemli parçalarından. Sadece iyi bir mühendis değil, iyi bir lider. Buna ek olarak, Formula 1’de işlerin nasıl yürüdüğüne sadece teknik anlamda değil, her anlamda hakim.‘’

‘’O, stratejik, politik kararlar alırken konuştuğum kişi. Bu terfi ile birlikte yarış ve yarış dışındaki stratejik programlarımız ile daha ilgili olacak’’

‘’Bu yüzden, onu teknik alandaki ikiz kardeşim yapmak oldukça mantıklı bir hamle. Ben, aynı zamanda Mercedes Motorsport’un başındayım ve bütün Mercedes Motor sporları programlarının başına bir teknik direktör atanması mantıklıydı. Yani ben CEO’yum, o da CTO. Bu fikri o da sevdi ve bunun üzerinde neredeyse bir yıldır çalışıyorduk.’’

‘’Öbür taraftan, yeni teknik direktörümüz Mike Elliott, takıma benimle aynı zamanda katılmıştı. Renault’dan gelmişti ve orada aerodinami departmanının başındaydı. Bütün bu yıllar boyunca onunla mükemmel bir ilişkim oldu. O; yetenekli, zeki, ve entelektüel bir mühendis. Takımın başarılarındaki en temel sütunlardan ve bütün takım tarafından saygı duyulan biri.’’

‘’Bu yüzden, onun yeni teknik direktörümüz olmasına oldukça sevindim. Buna ek olarak, burada o kadar yetenekli bir grubumuz var ki onları yönetmek fazlasıyla zevkli olacaktır.’’ dedi.

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Editör Can Çarpıcı

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