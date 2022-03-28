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Wolff: "Acı verici formumuz, takım için 'alçak gönüllülük antrenmanı' gibi"

Toto Wolff, Mercedes'in "acı verici" formunun bir "alçak gönüllülük antrenmanı" olduğunu söyledi.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör:
Filip Cleeren
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Wolff: "Acı verici formumuz, takım için 'alçak gönüllülük antrenmanı' gibi"
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Mercedes'in sıkıntıları Suudi Arabistan GP'de de devam etti ve George Russell beşinci olurken, Lewis Hamilton 16. sıradan başladığı yarışı 10. sırada bitirdi.

Hamilton, 10. sırada finiş gördükten sonra Mercedes mühendisi Pete Bonnington'a, "Bu pozisyon için puan var mı?" diye sordu. Yedi kez dünya şampiyonu, Mercedes'in önündeki Red Bull ve Ferrari'den "hâlâ çok uzak" olduğunu söyledi.

Mercedes takım patronu Wolff, Red Bull ve Ferrari arasındaki liderlik mücadelesinin F1 için iyi olduğunu ancak sekiz kez takımlar şampiyonluğu aldıktan sonra, bunun bir parçası olmamanın takım için zor olduğunu söyledi.

Wolff, "Öndeki bu eğlenceli oyunun tam ortasındaydık ve bir F1 paydaşı ve harika gösteriden yararlanan biri olarak söylüyorum, bunu görmek gerçekten muhteşem."

"Ancak diğer bir yanda, bu eğlenceli oyunun bir parçası olmamak ve büyük bir tur zamanı farkı olması son derece acı verici."

"Bu mücadeleye yeniden geri dönene kadar dinlenmeyeceğiz. Bu kesinlikle eğlenceli değil. Bu bir alçak gönüllülük antrenmanı ve şu anda eğlenceli olmasa bile bizi daha güçlü yapacak." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes, şu anda takımlar şampiyonasında zirvedeki Ferrari'den 40 puan geride ve Bahreyn'de puan alamayan Red Bull'un 1 puan önünde.

Mercedes'in problemlerinin temelinde ise dalgalanma sorunu yer alıyor. Bu problem, sezon öncesi testlerinde ortaya çıktı ve henüz tamamen anlaşılmadı veya çözüm bulunamadı.

Yarışın ardından konuşan Russell, "sorunlarının %99'unun dalgalanma probleminden kaynaklandığını" ve takımın bu problemi çözmek için "küçük adımlar" attığını söyledi.

Wolff, Mercedes'in Red Bull ve Ferrari'ye kıyasla nerede olduklarına değerlendirme yapmadı ve W13'ün neler yapacağını problemi çözdüklerinde göreceklerini söyledi.

Wolff, "Aracı istediğimiz şekilde çalıştıramıyoruz."

"Bu nedenle, aracı daha aşağıda çalıştırabilseydik tur zamanı farkı ne olurdu bunu değerlendirmek çok zor."

"Farkın, bugün gördüğümüze kıyasla çok daha yakın olduğunu umuyorum. Ancak her yerde farklar var." dedi.

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