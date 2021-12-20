Wolff: "Abu Dhabi'de yaşananlar 'Tanrının Eli' gibiydi"

Lewis Hamilton, Abu Dhabi Grand Prix'sinin son bölümüne kadar liderdi ancak Nicholas Latifi'nin kazasıyla birlikte yaşananlar, her şeyi tersine çevirdi.

Piste güvenlik aracı girdi, Max Verstappen yeni lastiklere geçti ve yarış direktörünün kararlarıyla, Hamilton son turda Hollandalı pilota geçildi.

Mercedes, Michael Masi'nin kararlarının doğru olmadığını düşünüyordu ve bu yüzden konuyu protesto ettiler. Sonrasında da spora zarar vereceğini düşünerek bu protestoları temyize götürmemeyi seçtiler.

Şimdi Toto Wolff, yaşananları Diego Maradona'nın meşhur olayına benzetti.

Maradona, 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde, İngiltere ile oynadıkları futbol maçında, ilk golü elle atmış ve bu gol geçerli sayılmıştı. Sonrasında bu gole 'Tanrı'nın Eli" denmeye başlandı.

Wolff şöyle dedi: "Bu, kesinlikle Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye karşı attığı golle yani Tanrı'nın Eli'yle veya 1966'daki Wembley Finali'nde atılan golle aynı seviyede bir haksızlıktı."

"Yarış hakeminin tutarsızlığı, şampiyonluğu elimizden aldı."

Wolff, Hamilton'ın kararı temyize götürmelerini istemediğini de doğruladı.

"Daha önce söylediğim birlikte protesto etme kararı aldık ve olası bir itirazı dikkatlice değerlendirdik. Sonrasında temyize gitmemeyi de birlikte seçtik."

FIA aynı anda hem sanık, hem de yargıç olacaktı. Bu da bir güçsüzlük hissi uyandırıyor..."

"Hem Lewis hem de ben durumdan tamamen mutsuz durumdayız. Kalbim ve ruhum hâlâ her bir zerresiyle mutsuz. Sporun ilkeleri göz ardı edildiğinde ve kronometrenin hiçbir değeri olmadığında, insan onca emeğe, kana, tere ve gözyaşına değip değmeyeceğini sorgulamaya başlıyor."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images