Wolff: "Abu Dhabi'de en iyi seviyemizde değildik"

Mercedes, 2020'de arka arkaya yedinci pilotlar ve takımlar şampiyonluğu kazandı ve 17 yarıştan 13'ünü kazanmayı başardı.

Takım Yas Marina'da arka arkaya yedinci zaferini kovalıyordu. Ancak Red Bull pilotu Max Verstappen sıralama turlarında pole pozisyonunu kazandı ve yarışı da domine ederek kazandı.

Verstappen, düzenli olarak Mercedes pilotlarından daha iyi turlar attı. Sonuç olarak Valtteri Bottas ile Lewis Hamilton ikinci ile üçüncü oldular.

Mercedes patronu Toto Wolff, her iki Red Bull aracının da Abu Dhabi hafta sonunda Mercedes'ten daha iyi olduğunu ve hafta sonunu ucuz atlattıklarını düşünüyor.

Wolff, "Herkesin zayıf yönleri olduğunu görebilirsiniz ve bu hafta sonu en iyi seviyemizde değildik."

"Bu kesinlikle bir gerçek. Red Bull adil ve dürüst şekilde kazandı. Albon'un da çok iyi bir yarışa sahip olduğunu görebilirsiniz, bu yüzden çok iyi bir yarış aracına sahipler ve bu, araçları doğru noktada olduğunda, her iki sürücünün de gerçekten iyi bir iş çıkardığını gösteriyor."

"Muhtemelen Albon'un hızı da bizden daha iyiydi. Yani bizim için daha da kötüsü olabilirdi."

"Bu yarıştan ucuz atlatmış şekilde ayrılıyoruz. Bizim için harika bir hafta sonu değildi. W11, geçen hafta sonu hariç tüm yıl boyunca bizi asla hayal kırıklığına uğratmadı." dedi.

Wolff, Güvenlik Aracı arkasında pite girip, erkenden sert lastiğe geçtikten sonra bu lastiklerle finiş görüp görmeyeceklerini bilmediklerini, bu yüzden hem Bottas hem de Hamilton'un lastiklerini yönetmek zorunda kaldığını belirtti.

Wolff, "Valtteri ve Lewis lastikleri çok fazla yönetmek zorunda kaldılar, çünkü sert lastiğin sona kadar gidip gitmeyeceği açık değildi ve her ikisinde de daha fazla hız vardı."

"En sonda 1. sektörde aracımızın 5. ve 6. virajı dönmediğini görebilirsiniz, son sektör de iyi değildi."

"Bugün bütün gün önden kayma yaşayan bir aracımız vardı. Cuma günü iyiydi, ama Cumartesi günü iyi değildi. Her iki yönü de denedik, arka tarafı zayıflattık, ama hiçbiri yardımcı olmadı."

"Sanırım bir şekilde doğru anlayamadık." dedi.